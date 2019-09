Nordenham „Auf die Plätze, fertig, los!“ – so lautete am Samstagnachmittag das Motto auf dem Sportplatz des Plaatwegstadions in Nordenham. Zu der mittlerweile siebten Auflage des vom Sportverein Nordenham (SVN) organisierten Grundschullaufs mit einer Laufstrecke von 800 Metern hatten sich sechs der sieben Nordenhamer Grundschulen mit ihren Erst- bis Viertklässlern angemeldet.

352 Schüler nahmen an dem Lauf teil. Im Vorjahr waren es 350 Kinder – eine Rekordbeteiligung, die diesmal also minimal überschritten worden ist.

Im Wettbewerb lockten insgesamt 34 Pokale für die Jahrgangsbesten und schnellsten Mannschaften sowie Medaillen, Urkunden und kleine Präsente des Hauptsponsors Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) für alle.

In seiner kurzen Eröffnungsrede begrüßte Fritz Holzreiter vom Vorstand des SVN alle Teilnehmer und Gäste. Er erläuterte den Ablauf der Veranstaltung und sprach den vielen freiwilligen Helfern und Sponsoren seinen Dank aus. „Ohne sie wäre ein solcher Lauf gar nicht denkbar“, erklärte er.

Dann ging es für die Erstklässler auch schon zum Aufwärmtraining durch die Übungsleiter und bald an den Start. „Lauf nicht zu schnell!“ oder „Teil dir deine Kraft gut ein!“ – so manche Eltern gaben den Kindern noch schnell letzte Tipps mit auf den Weg.

Während der Nachwuchs seine beiden Stadionrunden bei hochsommerlichen Temperaturen knapp unter 30 Grad drehte, feuerte das Publikum mit den Eltern, Geschwistern, Großeltern, Lehrern und Freunden ihn lautstark an.

Die Kinder gaben trotz der hohen Temperaturen wirklich alles. Einige legten einen imposanten Endspurt hin. Andere mussten allerdings eine Gehpause einlegen, weil sie sich und ihre Kräfte einfach überschätzt hatten. Trotzdem erreichten die meisten Läufer glücklich das Ziel, an dem sie sofort ihre Medaillen erhielten, mit Wasserbechern und vielen lobenden Worten erwartet wurden.

Die freiwilligen Helfer vom Technischen Hilfswerk (THW) beobachteten das Geschehen auf der Laufstrecke aus unmittelbarer Nähe, um im Notfall eingreifen zu können.

„Ihr habt bei dieser Hitze heute alle einen Riesenapplaus verdient. Ihr seid echt toll gelaufen“, sagte Jana Peplau, die zusammen mit Harald Peplau für das Organisationsteam die Sieger ehrte. Der Beifall mit anerkennenden Pfiffen der Zuschauer ließ nicht lange auf sich warten.

Erstaunlich in diesem Jahr waren vor allem die Ergebnisse der Grundschule Atens, bei der sich über 43 Prozent der Schüler an dem Lauf beteiligten. Die Viertklässler holten den begehrten Wanderpokal in der Disziplin der zeitschnellsten Grundschulmannschaft Nordenhams. Und sie stellten den zugleich schnellsten Läufer des Tages. Der Viertklässler Esberi Juba schaffte die 800 Meter in nur 2,56 Minuten.

Schnellste Läuferin am Sonnabend war Anneke Wachtendorf von der Grundschule St. Willehad mit einer Zeit von 3,03 Minuten.

Den zweiten Platz bei der Wertung der teilnehmerstärksten Schule schaffte die Grundschule Süd (42 Prozent aller Schüler machten mit) vor der Grundschule Blexen (38 Prozent).

Der Schulvergleichswettkampf im Sportzentrum Mitte fand erstmalig im Jahr 2013 statt. Ziel ist es unter anderem, mit dieser Aktion das Deutsche Sportabzeichen zu bewerben. Denn für diese sportliche Herausforderung müssen Kinder im Grundschulalter unter anderem einen 800 Meter-Lauf absolvieren.