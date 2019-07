Nordenham /Espoo Bei der Weltmeisterschaft der Maxi-Basketballer im finnischen Espoo ist auch Nordenham vertreten: Der frühere Arzt Dr. Bernhard Skupin läuft dort für die deutsche Nationalmannschaft in der Altersklasse Ü 65 auf. „Wir haben eine schwere Vorrundengruppe erwischt“, sagt der 69-Jährige, „das wird nicht einfach.“

Bernhard Skupin steigt mit dem Team Germany B am Sonnabend, 27. Juli, in das Turnier ein. Gegner ist dann Costa Rica. Am Sonntag, 28. Juli, trifft die Mannschaft auf die favorisierten Russen. Das letzte Vorrundenspiel steht am Montag, 29. Juli, gegen Puerto Rico auf dem Programm. Da Russland kaum zu schlagen sein dürfte, schielen Bernhard Skupin und seine Mitstreiter auf Platz zwei, um die Zwischenrunde zu erreichen. Insgesamt sind in dieser Altersklasse 17 Teams am Start.

Die WM der Basketballsenioren läuft bis zum 5. August. Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre im Wechsel mit der Europameisterschaft statt. Bei der EM 2017 in Novi Sad (Serbien) hatte Bernhard Skupin mit der deutschen Ü-65-Auswahl den Titel geholt.

Bernhard Skupin ist ein gebürtiger Braker. Er war von 1983 bis 2016 als Hausarzt in Nordenham tätig. Seit seiner Jugend ist der Basketballsport seine große Leidenschaft. In den 1970er-Jahren hatte Bernhard Skupin dem Kader des Bundesligisten TuS Leverkusen angehört. Jetzt geht er seinem Hobby in der Oldie-Mannschaft des Oldenburger Turnerbundes nach. Mit diesem Ü-65-Team hat der Aufbauspieler im Mai den dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften in Karlsruhe erreicht.