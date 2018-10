Nordenham 20 Jahre Hospizhilfe in und für Nordenham, Butjadingen und Stadland: Das sei nach herkömmlicher Lesart zwar kein echtes Jubiläum, aber dennoch ein echter Grund zum Feiern, sagte Gert Klaus bei der Jubiläumsfeier im Burgsaal der Stadthalle Friedeburg. Der Vorsitzende des Hospiz- und Palliativverbandes Niedersachsen war aus Hannover angereist, um den 33 aktiven Frauen in der Nordenhamer Hospizbewegung seinen Dank für ihre aufopferungsvolle Arbeit auszusprechen.

365 mal 24 Stunden

365 mal 24 Stunden, so zollte er den Hospizhelferinnen in seiner Festrede großen Respekt, stünden sie ehrenamtlich bereit. „Der Tod kennt keinen Dienstplan“, sagte Gert Klaus.

Die hundert Stunden, in denen die Frauen sich für ihre Arbeit ausbilden und schulen ließen, seien nichts gegen die unzähligen Stunden, in denen sie sich in der Sterbe- ebenso wie in der Trauerbegleitung für Menschen Zeit nehmen, sie begleiten, ihnen Halt geben und als Ansprechpartner zur Seite stehen. Doch es sei ebenso ein Geben und Nehmen, so Gert Klaus, „denn die Hospizarbeit macht auch etwas mit uns“.

Umfragen dokumentierten, dass Dreiviertel aller Menschen sich wünschten, Zuhause im Kreise der Familie sterben zu dürfen. Doch die Realität zeige ein anderes Bild: Nur 15 Prozent von ihnen würden in ihrer vertrauten Umgebung sterben, 40 Prozent dagegen im Krankenhaus und 35 Prozent im Pflegeheim.

Das Grundgesetz sage, die Würde des Menschen sei unantastbar, machte Gert Klaus deutlich, doch in der Realität werde sie sehr wohl angetastet. Wenn auch nicht vorsätzlich. So beispielsweise beim Versuch der Ärzte, stets alles zu tun, um Leben zu erhalten – „koste es, was es wolle“.

Bei dem Thema Sterben und Tod habe die Hospizbewegung noch vieles zu sagen, was unter die Haut gehe. Dies mit dem Ziel, das Thema endlich aus der gesellschaftlichen Tabuzone herauszuholen.

„20 Jahre sind vorbei. Aber es gibt noch vieles zu tun.“ Mit diesen Worten hatte die Vorsitzende der Hospizhilfe Nordenham, Christine Heckmann, die Gäste zum Festakt begrüßt. Zu ihnen gehörten die Landtagsabgeordnete Karin Logemann (SPD), Wesermarsch-Landrat Thomas Brückmann sowie die stellvertretenden Bürgermeister aus Nordenham, Butjadingens und Stadland, Angelika Zöllner, Martina Geberzahn und Horst Mauritschat.

Am 12. Oktober 1998, blickte Christine Heckmann zurück, hatten 17 Frauen und Männer den Verein gegründet. Federführend sei damals der inzwischen verstorbene Ehrenvorsitzende Stefan Hübsch gewesen.

Heute zählt der Verein 107 Mitglieder. 33 von ihnen sind in die aktive Arbeit eingebunden. „Aber wir können immer wieder neue Hilfe brauchen“, sagte die Vorsitzende. Und: „Obwohl die Ehemänner uns stets zur Seite stehen, wenn es etwas anzupacken gibt, sind wir zurzeit leider noch eine reine Frauenriege.“ Einen besonderen Dank richtete sie auch an alle Unterstützer und Spender, die dem Verein zur Seite stehen.

Eindrucksvoller Moment

„20 Jahre Hospizhilfe Nordenham. Was für ein eindrucksvoller Moment“, würdigte Karin Logemann als Schirmherrin des Festaktes das ehrenamtliche Engagement. Mit einer guten Ausbildung und ganz viel Herz würden die in dem Verein aktiven Frauen helfen, Sterbende in den Tod zu begleiten und die Hinterbliebenen ins Leben zurückzuführen.

Sie seien unermüdlich in ihrem Bemühen, dem Tod wieder einen Platz in unserer Gesellschaft zu geben, einen Platz, der nicht am Rande liegt. So würden sie „zu Botschaftern für die Akzeptanz eines der schwersten Themen unseres Lebens“.

Musikalisch begleitet wurde der Festakt von den Kirchenchören „Butjadinger Projektchor“ und „Neuenburger Schlossgesang“.

Da die beauftragte Druckerei technische Schwierigkeiten hatte, konnte die Festschrift nicht rechtzeitig ausgeliefert werden. Sie wird aber laut Christine Heckmann in den nächsten Tagen nachgereicht.