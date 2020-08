Firmenlauf-Challenge In Blexen: Zusammen schon mehr als 26 300 Kilometer gelaufen

Nordenham Sogar Temperaturen oberhalb der 30-Grad-Marke konnten die Aktiven nicht davon abhalten, auch in der zweiten Woche der vom 1. bis 31. August stattfindenden AOK-Nordsee-Firmenlauf-Challenge weiter fleißig Kilometer zu sammeln. Zur Halbzeit am Sonntag um 12 Uhr hatten es 388 Läufer und 116 Walker aus 44 Teams auf insgesamt 26 309,21 Kilometer gebracht. Das sei eine Verdoppelung des Ergebnisses der ersten Woche, heißt es vom Blexer Turnerbund, der den von der Nordsee-Laufschule organisierten Wettbewerbs veranstaltet.

In der Teamwertung nach den absolvierten Gesamtkilometern hält weiter das Kopf-an-Kopf-Rennen mit ständig wechselnder Führung zwischen der Nordenhamer Zinkhütte und der CRT Carsten & Partner Steuerberatungsgesellschaft an. Letztere setzte sich am Sonntag mit 2549,5 Kilometern wieder an die Spitze, gefolgt von der Zinkhütte (2109,3 Kilometer) und Kronos Titan (1750,81 Kilometer).

Neuer Spitzenreiter

In der Teamwertung nach den durchschnittlich absolvierten Strecken (Gesamtkilometer geteilt durch Teilnehmer) verdrängte Olenex Edible (120,87) die Firma Maler Rudolph (106,25) von der Spitzenposition. Dritter ist weiter das Amtsgericht (96,06).

In der Einzelwertung der Läufer verteidigte Torben Schramm (Kronos/482,12 Kilometer) seine Führung jetzt vor Manfred Wichmann (Mühlenblicker/354,59) und Stefan Rudolph (Maler Rudolph/317,73). Die besten Tagesleistungen erbrachten Markus Krüger (NKT/45,26), Stefan Rudolph (45,08) und Torben Schramm (44,0).

Bei den Läuferinnen setzte sich Stefanie Piltz (Haus Tongern/254,35 km) vor Geke Bischoff (CRT/200,6) und Tanja Lischewski (Kronos/198,45) an die Spitze. Die besten Tagesleistungen verbuchten Kerstin Brader (Amtsgericht/31,33), Tanja Lischewski (30,2) und Jasmin Fruhner (Zinkhütte/29,7) für sich.

Bei den Walkern liegt nach zurückgelegter Gesamtstrecke Thomas Borchers (Zinkhütte/261,3) vor Karl Spieler (Aquinet/244,89) und Klaus Garlichs (Zinkhütte/178,5) in Front. Die besten Tagesleistungen kamen von Thomas Borchers (45,3), Klaus Garlichs (27,4) und Jörg Bischoff (CRT/26,3).

Ina Bendszeit führt

Führende bei den Walkerinnen ist Ina Bendszeit (Fielmann/267,5) vor Laura Kück (CRT/257,3) und Tanja Heinen (CRT/169,5). Die besten Tagesergebnisse erzielten Sandy Herdlitschke (Nordfrost/58,16 Kilometer in zwei Etappen), Tanja Heinen (33,1) und Ina Bendszeit (30,18).

Zur AOK-Nordsee-Firmenlauf-Challenge haben sich mittlerweile 583 Teilnehmer aus über 50 Firmen und Institutionen angemeldet. Einige Läufer und Walker sind noch gar nicht unterwegs gewesen, um Kilometer für ihr Team zu sammeln. Somit kann es in den nächsten beiden Wochen noch einige Veränderungen in den einzelnen Wertungsklassen gaben. Auch sind bis zum letzten Tag noch weitere Anmeldungen im Internet möglich. Dort sind zudem die aktuellen Stände einsehbar.