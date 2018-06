Nordenham „Wir sind auf alles vorbereitet“, sagt der Leiter des Nordenhamer Polizeikommissariats, Helmut Strowitzki. Am kommenden Sonntag, wenn die deutsche Nationalmannschaft mit ihrem Spiel gegen Mexiko in die Fußball-Weltmeisterschaft einsteigt, werden die Freunde und Helfer ganz genau beobachten, was sich in der Nordenhamer Innenstadt abspielt. Vor allem den östlichen Teil der Bahnhofstraße wollen die Beamten im Auge behalten. Denn erfahrungsgemäß versammeln sich die Fußball-Anhänger in diesem Bereich besonders gerne, um zu feiern.

Helmut Strowitzki betont, dass die Polizei niemandem den Spaß verderben will. Aber er weist auch darauf hin, dass die Verkehrsregeln nach Siegen der deutschen WM-Kicker keineswegs außer Kraft gesetzt sind. Was die Ordnungshüter nicht gerne sehen, sind Fußballfans, die sich unangeschnallt aus dem Fenster lehnen oder gar auf der Motorhaube sitzen. Wenn sich spontane Autokorsos bilden, will die Polizei die Fans gewähren lassen. Helmut Strowitzki stellt aber unmissverständlich klar, dass bei Verkehrsdelikten konsequent eingegriffen wird. Auch die so genannten Autoposer, die gerne mal stärker aufs Gaspedal treten als erlaubt, müssen mit Konsequenzen rechnen.

Die Erfahrungen vor allem bei der Weltmeisterschaft 2010 haben gezeigt, dass auch in Nordenham die Fußballfans gerne mal über die Stränge schlagen. Während der WM vor acht Jahren in Südafrika, bei der Jogis Jungs bis ins Halbfinale vordrangen, war die Euphorie in der Stadt besonders groß. Nach einigen Spielen bevölkerten mehr als 1000 Fußballanhänger die Bahnhofstraße zwischen Bahnhof und Marktstraße. Mit steigendem Alkoholpegel sind gelegentlich aber auch die Fäuste geflogen. Außerdem kam es zu Provokationen gegenüber den Ordnungshütern.

Gemeinsam mit der Stadt hat die Polizei wieder ein Konzept ausgearbeitet, um gut vorbereitet zu sein. Nach den Worten von Helmut Strowitzki wird der Personaleinsatz während der Weltmeisterschaft verstärkt. Je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, will die Polizei Teilbereiche der Bahnhofstraße für den Autoverkehr sperren. Der Kommissariatsleiter kann sich aber gut vorstellen, dass das Fanaufkommen nicht solche Ausmaße nimmt wie vor acht Jahren. Seinerzeit war die Kneipe an der Ecke Bahnhofstraße/Marktstraße, das frühere Journal, ein beliebter Treffpunkt für Fußballfans und eine Art Keimzelle für große Fan-Ansammlungen, die den gesamten östlichen Teil der Bahnhofstraße in Beschlag nahmen. Jetzt befindet sich in der ehemaligen Gaststätte ein Frisiersalon. Auch deshalb war die Situation in der Innenstadt während der großen Turniere nach 2010 deutlich entspannter.

Helmut Strowitzki, der selbst Fußballfan ist, schätzt die Wahrscheinlichkeit fahnenschwenkender Menschenmassen, wie sie vor acht Jahren die City bevölkerten, eher gering ein. „Die ganz große Euphorie scheint noch nicht ausgebrochen zu sein“, hat der Kommissariatsleiter festgestellt. Anders als bei früheren Turnieren hält sich die Anzahl der Deutschland-Fahnen im Straßenverkehr und im Stadtbild zurzeit noch in Grenzen. Das kann sich aber durchaus ändern, wenn die deutsche Mannschaft erfolgreich ins Turnier startet.

Public Viewing: Hier treffen sich die Nordenhamer Fussballfans zum Rudelgucken Jahnhalle Nordenham: Wie in den vergangenen Jahren bietet die Stadt Nordenham wieder Public Viewing an. Auf einer Großleinwand sind die Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft zu sehen. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Um dabei sein zu können, müssen sich die Fußballfans in der Geschäftsstelle von Nordenham Marketing & Touristik am Marktplatz einen Berechtigungsschein für zwei Euro besorgen. Diese Tickets dienen zugleich als Verzehrscheine. Wie die Jahnhalle mitteilt, ist es nicht gestattet Getränke, Flaggen und Tröten mitzubringen. Nach den Worten des Jahnhallen-Mitarbeiters Sven Lüdke geht es darum, allen Besuchern ein ungetrübtes Fußball-Erlebnis zu ermöglichen. Die Jahnhalle weist darauf hin, dass Angetrunkene keinen Zutritt haben. Im Ausschank gibt es antialkoholische Getränke sowie Bier, Wein und Sekt. Wenn die deutsche Mannschaft die Vorrunde übersteht und das Angebot gut angenommen wird, könnte es eine Fortsetzung der WM-Übertragungen in der Jahnhalle geben. Genaueres stehe aber noch nicht fest, sagt Sven Lüdke. Butjenter Brauhaus: Auch der Abbehauser Gastwirt Udo Venema lädt wieder zum Rudelgucken ein, diesmal allerdings nicht im Abbehauser Dorfkrug, sondern im Butjenter Brauhaus an der Butjadinger Straße 65. Dort werden ab diesen Donnerstag alle WM-Spiele auf einer Leinwand zu sehen sein. Zum WM-Service gehört im Brauhaus auch ein Fan-Shop. Udo Venema will darüber hinaus bei bestimmten Gelegenheiten Fan-Artikel verteilen. Mit dem Public Viewing in Abbehausen hat der Gastwirt bisher gute Erfahrungen gemacht. Vor allem bei den Deutschland-Spielen gab es immer einen großen Andrang. „Als die Deutschen vor vier Jahren im Halbfinale Brasilien mit 7:1 schlugen, war hier der Bär los“, erinnert sich Udo Venema. Vereinsheim Friedrich-August-Hütte: Beim Bürgerverein Friedrich-August-Hütte ist ebenfalls Public Viewing angesagt. Im Vereinsheim an der Klaus-Groth-Straße 1 will der Verein alle Deutschland-Spiele zeigen. Dazu sind nicht nur Mitglieder des Vereins, sondern alle Fußballfreunde eingeladen. Der Vorsitzende Peter Kleemann erzählt, dass sich die Fußballfans früher bei ihm im Garten getroffen haben. Erstmals vor acht Jahren hat der Bürgerverein die WM-Spiele im Vereinsheim gezeigt. Seitdem wird dort bei jedem großen Turnier eine Leinwand aufgestellt. Jeweils eine Stunde vor Anpfiff geht’s los. Es gibt Bier und Grillwurst. Außerdem können die Besucher ihre Treffsicherheit beim Torwandschießen unter Beweis stellen. Im Durchschnitt sind in den vergangenen Jahren immer um die 50 Fußballfans zu den Spielen gekommen, berichtet Peter Kleemann, für den Fußball einfach ein schönes Gemeinschaftserlebnis ist.