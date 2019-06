Nordenham Es blieb bis zum Ende ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Schlussendlich hatten die Schüler aus Friedrich-August-Hütte die Nasenspitze vorn und feierten den Turniersieg im Nordenhamer Plaatwegstadion.

Am jährlichen Fußballturnier der Grundschulen nahmen in diesem Jahr sieben Mannschaften teil. Sie kamen von den Grundschulen Süd, Atens, Blexen, Einswarden, FAH, Abbehausen und in diesem Jahr auch von der Grundschule Butjadingen. Die St.-Willehad-Schule war diesmal nicht dabei. Ausrichter des Turniers war die Grundschule FAH. Die Fußballer kamen hauptsächlich aus den dritten und vierten Klassen.

Bei strahlendem Sonnenschein ging es für die Jungen und Mädchen um 9.30 Uhr los. Dann hieß es Tore schießen und den Laden hinten dicht halten. Gespielt wurde im Modus Jeder gegen Jeden. Jedes Team musste sechs Spiele absolvieren. Pro Mannschaft mussten mindestens zwei Mädchen in der Startaufstellung stehen. Ein Spiel ging über zehn Minuten, Halbzeitpausen gab es nicht.

Trotz allen Ehrgeizes der Schüler blieben Spaß und Fairness nicht auf der Strecke. „Man muss wirklich anmerken, dass das Turnier sehr fair abgelaufen ist und dass es keine schlimmeren Blessuren gab“, freute sich Lehrer Jens Locker vom Organisationsteam.

Besonders stachen die Grundschulen aus Atens und Friedrich-August-Hütte mit ihren Leistungen beim Schulturnier heraus. Die Schüler aus Friedrich-August-Hütte verloren kein einziges Spiel. Sie beendeten das Turnier mit fünf Siegen und einem Unentschieden.

Ein besonderer Dank der Ausrichter ging an den TSV Abbehausen, der die beiden Schiedsrichter Winfried Korter und Heiner von Minden für die Leitung der Spiele stellte sowie die Medaillen für die Siegerehrung.

Den traditionellen Wanderpokal gab es diesmal nicht, weil er bei einem Einbruch in die Atenser Grundschule entwendet worden war. Die Schule bemüht sich aber um einen Ersatzpokal. Im nächsten Jahr werden die Atenser das Schulturnier ausrichten.