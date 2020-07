Gesundheitssport: Nordsee-Firmenlauf auf ganz andere Art

Nordenham An beliebigen Orten zu beliebigen Zeiten laufen oder walken – das ist die AOK Nordsee Firmenlauf Challenge 2020. Die benötigte Zeit spielt dabei keine Rolle, nur die zurückgelegte Strecke. Unternehmen, Behörden, Institutionen, aber auch Schulen können mitmachen. Gelaufen wird in der Zeit vom 1. bis zum 31. August.

Wegen der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie findet dieser 8. Nordsee-Firmenlauf somit ganz anders als seine sieben Vorgänger statt, also nicht mehr an einem Tag mit einem sechs Kilometer langen Rundkurs. • Anmeldungen sind im Internet freigeschaltet (unter www.laufmanager.net). Darauf weist Cheforganisator Jörg Brunkhorst (Nordsee-Laufschule) hin. Veranstalter ist der Blexer Turnerbund (BTB).

Während der Challenge vom 1. bis 31. August sammeln die Firmen und Institutionen fleißig Kilometer für ihr Team. Es kann einzeln oder in erlaubter Gruppenzahl an beliebigen Orten – ob zu Hause, im Urlaub oder in den Ferien – gewalkt oder gelaufen werden.

Ähnlich wie bei den bisher sieben Nordsee-Firmenläufen gibt es auch jetzt wieder Team- und Einzelwertungen.

Damit jedes Team eines Unternehmens, einer Firma, einer Behörde oder einer anderen Institution die gleichen Chancen hat, möglichst viele Kilometer zu sammeln, werden die am meisten im Durchschnitt gewalkten oder gelaufenen Kilometer ermittelt.

Nach jeder Laufeinheit muss jeder Teilnehmer seine Strecke tracken – entweder per Uhr oder per Mobiltelefon. Dazu müssen die bekannten Laufapps wie runtastic, strava, Nike+Run Club, runkeeper oder endomondo gratis heruntergeladen und auf dem Handy installiert werden.

Ehrungen erfolgen in der Kategorie Geschäftsführung, Angestellte, Auszubildende und Schüler. „Auch prämieren wir wieder die spektakulärsten Outfits“, sagt Jörg Brunkhorst. • Passend zur Challenge bietet die Kreisvolkshochschule zwei Kurse zum Thema effektives Laufen an. Unter professioneller Anleitung wird zwei Mal in der Woche (montags und mittwochs) trainiert und damit die Gefahr einer Überlastung verhindert. Beide Kurse starten am Montag, 3. August. Geplant sind jeweils acht Termine.

Der Kursus für Anfänger geht von 19 bis 19.45 Uhr, der Kursus für Fortgeschrittene von 18 bis 18.45 Uhr. Anmeldungen nimmt die KVHS unter Telefon 04401/7076110 und unter www.kvhs-wesermarsch.de entgegen.