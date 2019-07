Nordenham Erst vor zwei Wochen fand die Gründungsversammlung der Grünen Jugend Wesermarsch statt, an diesem Sonnabend stand schon die erste Gemeinschaftsaktion auf dem Programm. Es galt, das Bahnhofsgelände und den Strandabschnitt bis zur Grillhütte von Müll zu befreien. Der Aufruf richtete sich nicht nur an die eigenen Mitglieder, sondern an alle, denen an einer sauberen Stadt gelegen ist.

Letztendlich waren am Sonnabend trotz der hochsommerlichen Temperaturen 19 freiwillige Helfer im Einsatz und konnten ganze fünfeinhalb Müllsäcke mit Unrat füllen. Die meisten Helfer kamen aus Nordenham, aber es waren auch Helfer aus der südlichen Wesermarsch mit von der Partie. „Einfach mal etwas Gutes tun“, wollte beispielsweise Merle Arndt aus Berne.

Die Idee zu der gemeinschaftlichen Aufräumaktion hatte die Pressesprecherin der Jugendgruppe, Merle Kauschmann, bereits im Winter. „Der Müll am Strand ist mein Hauptthema“, sagte sie.

Es freute sie, dass die Gruppe auf Greifzangen, Müllsäcke und Handschuhe vom Bauhof zurückgreifen konnte. Knapp zwei Stunden waren die Jugendlichen und Erwachsenen im Einsatz. Das Spektrum des eingesammelten Mülls reichte von einem Meer an Zigarettenkippen über Glasflaschen und Softdrink-Aluminiumverpackungen bis hin zu einem Paar Schuhen und einem Teeservice. Einiges davon war in unmittelbarer Nähe der vorhandenen Abfalleimer entsorgt worden.

Nach getaner Arbeit fand für alle ein kleines Sommerfest am Weserstrand statt. Hier warteten auf die Helfer Gegrilltes und vor allem gekühlte Getränke. Gleich mehrere Jugendliche und junge Erwachsene bekundeten ihr Interesse an einer erneuten Auflage dieser Müllaktion in wenigen Wochen, weshalb die Gründungscrew der Grünen Jugend Wesermarsch jetzt überlegt, diese Veranstaltung gegebenenfalls noch in diesem Jahr zu wiederholen.

Die Grüne Jugend Wesermarsch mit ihrer Altersgrenze von 27 Jahren hat aktuell erst fünf Mitglieder. Nach der gemeinschaftlichen Müllaktion am Wochenende ziehen allerdings mehrere Jugendliche und junge Erwachsene eine Mitgliedschaft in Erwägung. Der Jahresbeitrag soll bei 20 Euro liegen.

Derzeit agiert der Kreisverband der Grünen Jugend jedoch noch nicht offiziell. Das wird sich am 25. Oktober ändern. Denn dann wird auf der Landesversammlung der Grünen die offizielle Anerkennung erfolgen.