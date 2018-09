Nordenham Genauigkeit ist Trumpf, ähnlich wie beim Turnen oder beim Turmspringen. Die Richter schauen genau hin, wenn Malte Orwat den Flieger direkt vor seiner Nase einen Looping vollführen lässt oder wenn sich das Flugzeug um die eigene Achse dreht. Zum Schluss die sanfte Landung. Auch dafür gibt’s Punkte. Malte hat in den vergangenen Wochen ziemlich viele Punkte gesammelt. Der Neunjährige gehört zu den besten Modellfliegern seiner Altersklasse in ganz Deutschland. Bei den Deutschen Meisterschaften in Eversberg im Sauerland ist er auf Platz 14 gelandet.

AbenteuerlicheKunststücke

Der Junge aus Nordenham hat kein alltägliches Hobby: Er ist Pilot. Er sitzt allerdings nicht im Cockpit, und das ist auch besser so. Denn allein bei der Vorstellung, im Flugzeug, das er mit seiner Fernbedienung steuert, würde jemand sitzen, könnte einem ganz schön schwindelig werden. Malte lässt seinen Flieger durch die Luft tanzen und dabei die abenteuerlichsten Kunststücke aufführen.

Schon im Alter von drei Jahren ist er damit angefangen. Und schon nach den ersten Flugversuchen in der Sporthalle Süd war die Leidenschaft geweckt. Eine Leidenschaft, die er mit seinem Vater Frank Orwat teilt. Der Nordenhamer ist seit 35 Jahren Mitglied in der Modellflugabteilung des Weser-Luftsportvereins in Blexen.

Malte hatte sich bei der niedersächsischen Meisterschaft in Lohne für die deutschen Titelkämpfe qualifiziert. Dort war er Zweiter seiner Altersklasse geworden. Der Nordenhamer fliegt in der Juniorenklasse. Das bedeutet, dass seine ältesten Konkurrenten bis zu 16 Jahre alt sind. Bei der deutschen Meisterschaften waren 22 Junioren an den Start gegangen. Alle Piloten mussten ein vorgegebenes Flugprogramm ganz genau ausführen. Dass er es nicht auf Siegertreppchen geschafft hat, ist für Malte kein Problem. „Mit Platz 14 bin ich ganz zufrieden“, sagt er.

Malte trainiert viel in seiner Freizeit. Im Winter nutzen die Modellflieger des Vereins dafür die Sporthalle Süd. Im Sommer geht’s nach draußen auf den Blexer Flugplatz. Geflogen werden darf nur auf zugelassenen Modellflugplätzen, erklärt Frank Orwat. Er möchte das Modellfliegen in Nordenham bekannter machen. Er hofft, dass sich mehr Kinder und Jugendliche dafür interessieren. Aus diesem Grund hatte der Verein im Sommer dieses Jahres erstmals eine Ferienpassaktion angeboten. Bisher ist Malte Orwat das einzige Kind im Verein. Sein Vater möchte das gerne ändern.

„Die Herausforderung beim Modellfliegen ist die Koordination“, sagt Frank Orwat. Schließlich müssen Höhenruder, Seitenruder und Querruder bedient werden. Das Flugzeug, mit dem Malte bei der Meisterschaft angetreten war, hat einen Elektromotor, eine Spannweite von 1,40 Meter und wiegt anderthalb Kilo. Es fliegt bis zu 100 Stundenkilometer schnell. Die Handhabung ist gerade am Anfang nicht ganz einfach. Deshalb gibt es die Möglichkeit, dass ein erfahrener Modellflieger mit einem eigenen Sender die Steuerung übernimmt, wenn der Flugschüler die Kontrolle verliert. Trainiert wird auch zu Hause am Computer. Speziell für Modellflieger gibt es entsprechende Flugsimulatoren.

300 Euro fürErstausstattung

Malte besucht die vierte Klasse der Grundschule Süd. Eigentlich ist das Modellfliegen die perfekte Vorbereitung auf eine spätere Pilotenausbildung. Aber da winkt der Neunjährige ab. „Lieber nicht, da habe ich Angst abzustürzen.“

Nach den Worten von Frank Orwat kostet die Erstausstattung für einen Modellflieger rund 300 Euro. Neben dem Flieger bekommt man dafür einen Sender sowie Akkus mit Ladegerät. Die Flugzeuge gibt es fix und fertig oder als Bausätze.

Wer Interesse hat, sich mit dem Hobby Modellfliegen zu beschäftigen, kann sich an Frank Orwat wenden. Er ist unter Telefon 0173/9496240 erreichbar.