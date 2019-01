Jahnhalle zeigt Handballfinale

Nordenham Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat gute Chancen, sich bei der Weltmeisterschaft für das Endspiel zu qualifizieren. Sollte das Team tatsächlich am Sonntag, 27. Januar, in der dänischen Stadt Herning im Finale stehen, bekommen die Sportfans in Nordenham ein Public Viewing in der Jahnhalle geboten. Ob die Mannschaft den Einzug ins Endspiel schafft, zeigt sich an diesem Freitag, 25. Januar, im Halbfinale, das in Hamburg ausgetragen wird. Bei einem WM-Finale mit deutscher Beteiligung ist die Jahnhalle am Sonntag ab 16.30 Uhr für die Public-Viewing-Gäste geöffnet. Und zwar bei freiem Eintritt. Der Anpfiff ertönt um 17.30 Uhr.

