Nordenham Mit einem gebrauchten Mercedes-Laster und einer Lagerhalle in einer ehemaligen Kohlenhandlung an der Rheinstraße fing es an. 22 Jahre war Klaus Albers jung, als er am 8. Oktober 1959 seinen Fuhrbetrieb gründete. Daraus entwickelte sich eine Erfolgsgeschichte, die den Namen Spedition Albers schon bald zu einem überregionalen Markenbegriff machte. Mit seinem ausgeprägten unternehmerischen Geschick entwickelte Klaus Albers den Nordenhamer Betrieb zu einem bedeutenden Logistik-Dienstleister mit weit über 300 Mitarbeitern und etwa 100 Zugmaschinen. Nicht nur in der Verkehrsbranche erwarb sich der gebürtige Seefelder mit seinem beeindruckenden Lebenswerk eine hohe Anerkennung. Am vergangenen Donnerstag ist Klaus Albers gestorben. Er wurde 82 Jahre alt.

Das Erfolgsgeheimnis von Klaus Albers war seine unternehmerische Philosophie des kontrollierten Risikos. Seine Devise war es, nie die Bodenhaftung zu verlieren. „Man kann ruhig mal ins kalte Wasser springen“, sagte er in einem NWZ-Interview anlässlich des 50-jährigen Firmenbestehens, „doch es darf nicht die Gefahr bestehen, dabei zu erfrieren.“

Allerdings wäre es beinahe gar nicht zur Gründung des Betriebes gekommen. Nach seiner Lehre bei Nordsped, dem zur Midgard gehörenden Nordenhamer Speditionsbetrieb, hatte Klaus Albers eine Stelle bei Rhenus in Bremen angetreten. Drei Jahre war er dort tätig, als ihn ein verlockendes Angebot erreichte: Der junge Speditionskaufmann bekam die Chance, in Rio de Janeiro bei dem Logistikunternehmen Hamburg- Süd anzuheuern. Klaus Albers kündigte bei Rhenus und absolvierte einen Portugiesisch-Kursus. Doch dann geriet Hamburg-Süd in eine Krise und musste Personal abbauen. Kurzfristig erhielt Klaus Albers eine Absage, die seine Brasilien-Träume platzen ließ.

Wie es der Zufall wollte, lernte er bei einer Zugfahrt den Versandleiter der Norddeutschen Seekabelwerke kennen. Der berichtete ihm, dass die Kabelwerke mit ihrem bisherigen Spediteur unzufrieden seien. Das brachte Klaus Albers auf die Idee, sich in der Transportbranche selbstständig zu machen. Er hätte auch in den 1937 gegründeten Fuhrbetrieb seines Vaters Johann in Seefeld einsteigen können. Doch er entschied sich für den Aufbau einer eigenen Firma. Erster großer Kunde waren die Seekabelwerke.

1960 übernahm Klaus Albers das Geschäft seines Vaters, so dass der Fuhrpark auf fünf Fahrzeuge anwuchs. Weil der Standort an der Rheinstraße zu klein wurde, errichtete Klaus Albers 1964 einen Neubau an der Martin-Pauls-Straße. Im selben Jahr stieg sein Bruder Jürgen als Technischer Leiter in das Unternehmen ein. In dem Gebäudekomplex in Friedrich-August-Hütte, in dem sich jetzt der Recyclinghof befindet, blieb die Spedition bis 1972. Dann kaufte Klaus Albers das frühere Edeka-Lager an der Atenser Allee, wo auch heute noch der Hauptsitz der Albers-Gruppe ist.

Klaus Albers engagierte sich auch für soziale Einrichtungen. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Round Table Nordenham und war viele Jahre im Rotary Club Nordenham aktiv.

