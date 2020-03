Rüdiger Pilny Engagiert Sich: Nordenhamer zeigt Flagge für Tibet

Nordenham Der 10. März ist für Rüdiger Pilny ein ganz besonderer Tag. Es ist der Tag, an dem vor dem Nordenhamer Rathaus die tibetische Flagge gehisst wird. Nordenham ist eine von rund 400 Kommunen in ganz Deutschland, die Flagge zeigen für das Selbstbestimmungsrecht des tibetischen Volkes. Rüdiger Pilny hatte sich vor einigen Jahren dafür eingesetzt, dass die Stadt Nordenham mitmacht bei der Kampagne der Tibet Initiative Deutschland. Und der 68-Jährige will auch selbst Flagge zeigen: Wenn sich an diesem

Am 10. März 1959 erhob sich das tibetische Volk gegen die chinesische Besatzungsmacht. Tausende Tibeter versammelten sich in Lhasa vor der Sommerresidenz des Dalai Lama, um ihn vor der Gefangennahme zu schützen. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen, mindestens 87 000 Tibeter kamen dabei ums Leben. Der Dalai Lama musste ins indische Exil fliehen. 150 000 der 6 Millionen Tibeter leben heute im Exil.

Dienstag zum 61. Mal der Aufstand der Tibeter gegen die chinesische Besatzungsmacht jährt, setzt sich Rüdiger Pilny in die Nordenhamer Fußgängerzone, wo er Spenden für einen Verein sammelt, der sich um blinde Kinder in Tibet kümmert.

Buddha-Figur in Varel

Dass Rüdiger Pilny ein ausgeprägtes Interesse an Tibet und am Buddhismus hat, hängt mit einem Einkaufsbummel in Varel zusammen, der etwa 15 Jahre zurückliegt. Ihm und seiner Frau war in einem Geschäft eine Buddha-Figur aufgefallen. „Wir waren schon raus dem Laden und hatten plötzlich beide denselben Gedanken“, erinnert sich Rüdiger Pilny. Seitdem steht der Buddha bei ihm zu Hause. Und mehr noch: Der Nordenhamer hat ein ganzes Zimmer Tibet und dem Buddhismus gewidmet. Im Mittelpunkt steht ein buddhistscher Altar. Im Schrank finden sich unzählige Bücher über Tibet. An der Wand hängen Fotos von buddhistischen Mönchen, die er bei Vorträgen getroffen hat. Es gibt auch Fotos, die den Nordenhamer mit dem Dalai Lama zeigen, dem spirituellen Oberhaupt des tibetischen Volkes.

Viele Promis getroffen

Viermal sind sich die beiden begegnet. Das hängt vor allem mit einer Nebentätigkeit beim Bürgerrundfunk zusammen. Für Radio Weser TV hat Rüdiger Pilny bis heute rund 600 Interviews mit Prominenten geführt. Boris Becker und Henry Maske waren dabei, Otto Waalkes, Norbert Blüm und Campino. Zu den beeindruckendsten Menschen, denen er begegnet ist, gehört für Rüdiger Pilny der Dalai Lama. „Der Mann hat einfach eine ganz besondere Aura“, erzählt der 68-Jährige.

Noch bevor das ganz große Interesse an Tibet und am Buddhismus erwacht ist, hat Rüdiger Pilny den Dalai Lama in Oldenburg getroffen. 1998 hatte sich der Friedensnobelpreisträger in das Goldene Buch der Stadt eingetragen.

Der Verein, für den Rüdiger Pilny an diesem Dienstag sammelt, heißt Förderkreis Braille ohne Grenzen. Es geht um die Integration blinder Menschen in die Gesellschaft. Der Nordenhamer hat ein ehrgeiziges Ziel. Er will 500 Euro sammeln. Weil Rüdiger Pilny davon ausgeht, dass er das Geld an einem Spendentag nicht zusammenbekommt, nimmt er am Sonntag, 22. März, am Flohmarkt in der Nordenhamer Stadthalle teil. Was er dort einnimmt, kommt ebenfalls in die Spendenkasse.