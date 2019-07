Sechs Gruppen

Im „Arbeitskreis Sucht“ arbeiten alle sechs Nordenhamer Selbsthilfegruppen für Suchtkranke und deren Angehörige zusammen. Dies sind die Gruppen:

Die Anonymen Alkoholiker in Nordenham treffen sich montags ab 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus und sind erreichbar unter Telefon 4224 und Telefon 248155.

Die Gruppe der Angehörigen (AL-ANON) ist erreichbar unter Telefon 248155 und Telefon 1495.

Die Freie Selbsthilfegruppe Einswarden trifft sich dienstags um 19.30 Uhr im Mehrzweckhaus in Einswarden und ist erreichbar unter Telefon 206133 oder Telefon 5852. In Friedrich-August-Hütte trifft sich montags ab 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus die Freie Selbsthilfegruppe FAH (erreichbar: Telefon 2498546). Die Gruppe der anonymen Spiel- und Mediensüchtigen in Nordenham trifft sich jeden Dienstag von 19 bis 20.30 Uhr im Martin-Luther-Haus (erreichbar unter Telefon 04406/7889086 oder Telefon 04731/2498546 oder Telefon 01575 8170198). Die Begegnungsgruppe des Blauen Kreuzes trifft sich jeden Dienstag von 19.30 bis 21 Uhr im Martin-Luther-Haus. Erreichbar: Gerd (Telefon 01626366419), Werner (Telefon 04731/6430), Helga (Telefon 04731/7615) sowie Renate (Telefon 04483/930197). Nach Ansicht aller sechs Gruppen und der Fachstelle Sucht des Diakonischen Werkes ist und bleibt das persönliche Gespräch eine ganz starke Hilfe. Es wird aber schwieriger, zur regelmäßigen Teilnahme an Treffen von Selbsthilfegruppen zu motivieren. Deshalb wollen die Gruppen stärker an die Öffentlichkeit gehen. In einer Serie in loser Reihenfolge stellt die NWZ alle sechs Gruppen vor. Eine weitere, offene Gruppe trifft sich jeden Montag von 10 bis 11 Uhr in der Fachstelle Sucht (Bernhardstraße 3).