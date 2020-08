Seminar: Nachwuchsarbeit im Verein mitgestalten

Nordenham Die Sportjugend Wesermarsch bietet im Herbst wieder die Jugendleiter-Ausbildung an. Ursprünglich war sie für April geplant, wegen der Corona-Situation wurde sie verschoben.

Termin in Herbstferien

Mittlerweile sind Seminare und Ausbildungen mit Übernachtungen wieder unter Einhaltung entsprechender Verhaltensregeln erlaubt. Daher gibt es einen neuen Termin in der zweiten Herbstferienwoche von Sonntag, 18., bis Freitag, 23. Oktober, im Schullandheim Torfhaus-Harz. Das Lehrteam besteht aus Siegfried Gaida und Meike Günther (Sportjugend Wesermarsch) sowie Kathleen Hönicke (SV Phiesewarden). Teilnehmen können Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren, die sich in der Vereinsjugendarbeit engagieren oder zukünftig engagieren möchten. In Ausnahmefällen ist eine Teilnahme ab 15 möglich.

Wer die Jugendleiter-Ausbildung abschließen möchte, muss insgesamt 50 Zeitstunden (60 Lehreinheiten á 45 Minuten) absolvieren. Um die Jugendleitercard zu beantragen muss die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs nachgewiesen werden.

Wichtig für Jugendarbeit

Gut ausgebildete Jugendleiterinnen und Jugendleiter sind das A und O für qualifizierte Jugendarbeit im Sportverein, heißt es in der Mitteilung. Bei der Jugendleiter-Ausbildung zeigt das Lehrteam den Teilnehmenden, was möglich ist und wo sie gegebenenfalls Unterstützung bekommen. Geplant sind theoretische Lerneinheiten und praxisnahe Themen in der Sporthalle, unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen. Die eigene Rolle als Gruppenleitung, pädagogische Aspekte sowie Jugendschutz- Rechts- und Versicherungsfragen, aber auch die Beteiligungsmöglichkeiten und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen im Verein und die Organisation und Finanzierung von Jugendfreizeiten und Projekten gehören dazu.

Teilnehmende aus einem Mitgliedsverein zahlen 105 Euro. Darin sind sämtliche Kosten enthalten, außer für die Anreise. Interessierte ohne Sportvereinsbindung zahlen 315 Euro. Hinzu kommen jeweils 50 Euro für die An- und Abreise. Erstmalig wird an die Vereine über den Kreissportbund Wesermarsch ein Zuschussbetrag in Höhe von 50 Euro pro Teilnehmer erstattet.

Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Anmeldung bei Siegfried Gaida (Telefon 04731/5457) und Meike Günther (Telefon 04404/2603) bis zum 15. September.