„Silvesterlauf anners“ nicht nur für Nordenhamer: Schon 155 Anmeldungen für die etwas andere Variante

Nordenham „Silvesterlauf anners“ heißt es für alle laufbegeisterten Sportler am letzten Tag des Jahres 2020. Weil der traditionelle Nordenhamer Silvesterlauf wegen der coronabedingten Einschränkungen nicht stattfinden kann, haben sich die Organisatoren Jörg Brunkhorst und Michael Meincke von der Nordseelauf-Schule etwas anderes überlegt. Sie haben sich mit Edzard Wirtjes aus Leer zusammengetan und eine digitale Variante des Silvesterlaufs auf die Beine gestellt. „Silvesterlauf anners“ nennen sie die Veranstaltung, die sich vor allem an Läufer aus der Wesermarsch, Oldenburg und Ostfriesland richtet.

Mitmachen kann aber im Prinzip jeder, weil die Teilnahme nicht an einen Ort gebunden ist. Und so gibt es bereits eine Anmeldung aus Spanien. Und sogar eine Läuferin aus Neuseeland hat angekündigt, dass sie beim etwas anderen Silvesterlauf mitmachen will.

Bisher liegen den Veranstaltern 155 Anmeldungen vor. Jörg Brunkhorst hofft, das noch weitere dazukommen. Im Prinzip sind noch am Silvestertag Anmeldungen möglich. Jörg Brunkhorst hofft aber, dass sich die Kurzentschlossenen bis zum 30. Dezember anmelden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Anmeldungen sind auf der Internetseite Spaß mit Sport möglich. Jörg Brunkhorst empfiehlt allen Teilnehmern, sich die von Edzard Wirtjes mitentwickelte App Ossiloop auf das Smartphone zu laden. Wer das nicht möchte, kann mittels GPS-Uhr sein Silvesterlauf-Ergebnis aber auch auf der Internetseite eintragen.

Die Teilnehmer können am 31. Dezember zwischen 6 und 20 Uhr ihren persönlichen Silvesterlauf absolvieren. Sie können fünf oder zehn Kilometer laufen. Ein Ranking wird es nach den Worten von Jörg Brunkhorst nicht geben. „Wegen der unterschiedlichen Bedingungen für die einzelnen Läufer wäre das nicht sinnvoll“, sagt er. „Es geht in erster Linie ums Mitmachen.“ Damit trotzdem ein Hauch von Silvesterlauf-Atmosphäre aufkommt, gibt es für jeden Teilnehmer eine Startnummer, die er sich umbinden kann. Außerdem können sich die Teilnehmer ihre persönlichen Urkunden herunterladen.

Mehr Infos unter www.spass-mit-sport.de/veranstaltungen/