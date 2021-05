Sport in Nordenham: Vereine wollen mehr kooperieren

Nordenham Natürlich gibt es Konkurrenz unter den Nordenhamer Sportvereinen. Aber es gibt auch viele gemeinsame Interessen. Aus diesem Grund wurde einst die Interessengemeinschaft Nordenhamer Sportvereine gegründet. In den vergangenen Jahren ist es ziemlich ruhig geworden um diese Gruppe. Das soll sich nun ändern. Wie der Geschäftsführer des SV Nordenham, Tammo Seltmann, mitteilt, wollen die beteiligten Vereine diese „Gemeinschaft Gleichgesinnter“ wieder aufleben lassen. Eine erste Sitzung hat bereits stattgefunden.

Defizite ausgleichen

Wie Tammo Seltmann erläutert, geht es darum, „die für Nordenham und die Nordenhamer beste Situation in Sachen Sport zu schaffen“. Ein Thema, dass die Vereine angehen wollen, ist zum Beispiel die Schwimmausbildung. Weil die Schwimmbäder seit über einem Jahr gar nicht oder nur eingeschränkt nutzbar sind, liegt auch die Schwimmausbildung mehr oder weniger auf Eis. „Schon jetzt ist klar, dass hier erhebliche Defizite entstanden sind“, sagt Tammo Seltmann. Deshalb sei es wichtig, zu überlegen, wie dieser Rückstand aufgeholt werden kann und wie die Stadt dabei helfen kann.

Ein weiteres Thema ist der Neubau der Sporthalle in Friedrich-August-Hütte. „Wir freuen uns alle sehr darüber, dass dieser Neubau kommt“, sagt der SVN-Geschäftsführer. Die Interessengemeinschaft möchte bei den Detailplanungen gerne ein Wörtchen mitreden. Gibt es eventuell Dinge, an die die Stadt noch nicht gedacht hat und die sich ohne großen Aufwand im Interesse des Sports noch umsetzen lassen? Tammo Seltmann und seine Kollegen aus der Interessengemeinschaft würden gerne Einfluss nehmen, so weit dies möglich ist. Auch über eventuelle Kooperationen wollen sich die Vereinsvertreter Gedanken machen.

Soziale Medien

Derweil ist Tammo Seltmann auch damit beschäftigt, beim SV Nordenham einige neue Weichen zu stellen. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema Soziale Medien. Nachdem der Verein mit einem Instagram-Account an den Start gegangen ist, soll nun die Internetseite grundlegend erneuert werden. Darüber hinaus arbeitet der SVN an Konzepten für die Integration von Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund. „Wir denken auch über inklusive Sportgruppen nach“, sagt Tammo Seltmann. Den Outdoor-Bereich will der Geschäftsführer deutlich ausbauen. „In vielen Bereichen sind wir schon sehr weit“, so der Geschäftsführer, „wir sind aber auch auf Partner und Kooperationen angewiesen.