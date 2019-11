Nordenham Die Vorbereitungen für den Nordenhamer Silvesterlauf 2019, der am Montag, 31. Dezember, ab 11 Uhr in Abbehausen stattfindet, sind in vollem Gange. Darauf weist Mitorganisator Jörg Brunkhorst hin. Anmeldungen können online über die Internet-Seite www.laufmanager.net eingegeben werden. Nachmeldungen werden noch bis 90 Minuten vor dem Start entgegengenommen.

Walking auch dabei

Jeder Teilnehmer kann die Strecken über 5 und 10 Kilometer im Laufen, Nordic Walking und auch im Walking-Schritt zurücklegen. Ebenfalls können sich Bambinis sportlich messen: über die etwa 500 Meter lange Strecke.

Start und Ziel des 10-Kilometer-Laufs werden auf der Mühlenstraße in Abbehausen sein. Der 5-Kilometer-Lauf startet etwas versetzt davon. Ab 11 Uhr geht es in Abbehausen mit dem Kinderlauf los. Der 5-Kilometer-Lauf startet um 11.15 Uhr und der 10-Kilometer-Lauf um 12 Uhr. Kurzfristige Änderungen der Startzeiten können nicht ausgeschlossen werden.

Offiziell vermessen

Die Strecken über 5 und 10 Kilometer sind vom Deutschen Leichtathletikverband vermessen und somit bestenlistenreif. Die Moderation des Silvesterlaufs 2019 übernimmt Heino Krüger aus Ostfriesland, der auch schon vom Nordsee-Firmenlauf bekannt ist.

Die Zeitnahme erfolgt elektronisch. Die Transponderchips befinden sich in den Startnummern. Duschen, Umkleidemöglichkeiten, Nachmeldeannahme, Imbiss und Parkmöglichkeiten gibt es bei der Sporthalle in Abbehausen.

Nach sieben Jahren Dornröschenschlaf hatten Jörg Brunkhorst und Tanja Lischewski den Nordenhamer Silvesterlauf im vergangenen Jahr erstmals wieder ausgerichtet. Mehr als 250 Läufer gingen auf der neu ausgemessenen Strecke am Ortsrand Abbehausens an den Start. Die Teilnehmer kamen aus Nordenham, Butjadingen und der übrigen Wesermarsch ebenso wie aus Oldenburg, Bremen und dem Ammerland und sogar aus Duisburg, Mönchengladbach und Düsseldorf.