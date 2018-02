Nordenham Es gibt immer etwas zu lernen bei der Sportlerehrung der Stadt Nordenham. Das war auch am Montagabend so, als Bürgermeister Carsten Seyfarth in der Stadthalle Friedeburg rund 50 Medaillen und Urkunden an Nordenhamer Sportler überreichte, die im vergangenen Jahr herausragende Leistungen erbracht hatten. Zum Beispiel, dass Delphin für die Schwimmer die technisch anspruchsvollste Disziplin ist, dass Übungen an den Ringen für die Turner besonders viel Kraftaufwand erfordern und dass fürs Speerwerfen keine ausgefeilte Technik erforderlich ist. „Vielleicht liegt es daran, dass die Männer früher auf diese Weise die Versorgung der Familie sichergestellt haben“, mutmaßte der Leichtathlet Kurt Brüggemann, der einmal mehr zu den ältesten Preisträgern bei der Sportlerehrung gehörte.

Carsten Seyfarth moderierte die Veranstaltung und animierte die Sportler, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Der Bürgermeister sagte, dass Nordenham eine sportbegeisterte Stadt ist. Besonders stolz sei er auf die Vielfalt der Sportlandschaft, die von Taek­wondo bis zu Petanque reicht. „Jeder, der Sport treibt, ist ein Gewinner“, sagte der Bürgermeister.

Ausdrücklich bezog Carsten Seyfarth diejenigen in sein Lob ein, die im Hintergrund stehen, aber ohne die die sportliche Erfolge nicht möglich wären. Damit meinte er Eltern und Großeltern, die ihre Kinder und Enkel zum Training und zu Wettkämpfen fahren, und natürlich die Trainer, Betreuer und Funktionäre.

Einer von ihnen ist Klaus Rieger. Der Vorsitzende des 1. FC Nordenham konnte sich am Montagabend über eine besondere Auszeichnung freuen. Für seine Verdienste um die Förderung des Sports bekam er die Ehrenplakette der Stadt in Bronze verliehen. Beim FCN ist er seit 2008 Mitglied der Vereinsführung. Der 67-Jährige spielt selbst noch in der Ü-40 und hat in den vergangenen Jahren die C- und die B-Jugend des FCN trainiert. Seit 2011 ist er Vorsitzender.

Carsten Seyfarth sagte, dass Klaus Rieger andere zur Jugendarbeit und zur Übernahme von Verantwortung motiviere und dass er wichtige Impulse bei der Neustrukturierung der Führungsriege gegeben habe. Außerdem betonte der Bürgermeister Klaus Riegers Engagement für die Integration von Flüchtlingen im Verein. Beim Segelclub Nordenham war Klaus Rieger darüber hinaus vier Jahre lang Zweiter Vorsitzender. Klaus Rieger gab die Komplimente umgehend weiter. Die Auszeichnung nehme er gerne stellvertretend für die gesamte Führungsmannschaft seines Vereins entgegen.

Ein dickes Kompliment hatte sich auch die Akrobatik-Gruppe des SV Nordenham verdient. Die jungen Frauen legten bei der Sportlerehrung eine atemberaubende Darbietung auf die Matte und wurden zu Recht mit viel Applaus belohnt.

