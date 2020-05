Stadtrat: Wie geht’s weiter mit Kunstrasen und Kulturstätten?

Nordenham Wenn der Nordenhamer Stadtrat an diesem Donnerstag seine coronabedingte Zwangspause beendet, stehen zwei Themen auf der Tagesordnung, die von großem öffentlichen Interesse sind. In der Sitzung des Sport-, Freizeit- und Kulturausschusses, der ab 18 Uhr in der Friedeburg tagt, soll ein Beschluss über die Erneuerung des Abbehauser Kunstrasenplatzes fallen. Außerdem hat der Ausschuss den Geschäftsführer der Bevenue GmbH zu Gast. Er hat im Auftrag der Stadt eine Potenzialanalyse für die Nordenhamer Kulturstätten Friedeburg und Jahnhalle erstellt, die er den Ausschussmitgliedern vorstellen will.

Um die Erneuerung des Kunstrasens zu realisieren, haben sich der TSV Abbehausen und die Stadtverwaltung auf ein in Nordenham bisher einmaliges Finanzierungsmodell verständigt. Es sieht so aus, dass die Stadt den Kunstrasen für die Dauer von zwölf Jahren an den TSV verpachtet. Nur auf diese Weise kann der Verein Fördergelder des Landessportbundes in Anspruch nehmen. Er geht davon aus, dass der Landessportbund 30 Prozent (höchstens 100 000 Euro) der Sanierungskosten übernimmt. Der Verein nimmt einen Kredit von knapp 200 000 Euro auf. Von der Stadt bekommt er einen Zuschuss, um diesen Kredit zurückzahlen zu können. Der Eigenanteil des Vereins liegt bei zehn Prozent – also 33 200 Euro. Ende Februar hatte sich der TSV Abbehausen in seiner Jahreshauptversammlung Rückendeckung für diese Vorgehensweise geholt. Als nächstes muss im zuständigen Fachausschuss darüber abgestimmt werden.

Auch die Potenzialanalyse für die Friedeburg und die Jahnhalle wird mit Spannung erwartet. Sie könnte als Grundlage für die Entscheidung dienen, ob und wie der Betrieb in den beiden Kulturstätten weitergeht. Vor allem die Friedeburg bereitet Probleme. Sie hat mit rückläufigen Besucherzahlen zu kämpfen. Gleichzeitig hat sich ein immenser Sanierungsstau gebildet.