Nordenham Immer mehr zum Trendsport entwickelt sich das Schlammlaufen mit Hindernissen. Auch in Nordenham gibt es Sportler, die aus purem Spaß und mit einer gesunden Portion Ehrgeiz an diesen Ereignissen teilnehmen.

Thorsten Bergstädt (48 Jahre) und Janine Dieckmeyer (27) mussten dabei schon oft an ihre physischen und psychischen Grenzen gehen, um das Ziel zu erreichen. Auch Martina Harzmann (51), Heidi Stoczczack (57), Dunja Denker (50) und Marita Dey (51) haben sich in Nordenham als Gruppe zusammengefunden und betreiben diesen speziellen Freizeitsport.

Eine Strecke für die Teilnehmer ist zumeist je nach Altersklasse zwischen 7 und 25 Kilometer lang. Die Ausrichter lassen sich einiges einfallen, um den Aktiven das Leben mit künstlichen Hindernissen zu erschweren.

Zu den bekanntesten Veranstaltungen gehört der „Tough Mudder“-Wettbewerb bei Hermannsburg in der Gemeinde Südheide im Landkreis Celle, für den in diesem Jahr am 7. und 8. Juli eine weitere Neuauflage geplant ist. Die Gruppe um Martina Harzmann geht dann bereits zum fünften Mal in Hermannsburg an den Start. Thorsten Bergstädt war in den vergangenen zwei Jahren dabei, will jetzt aber eine Pause einlegen.

Janine Dieckmeyer nimmt seit drei Jahren an dem „Strong Sister One“-Wettbewerb im niederländischen Hellendoorn teil. Zusammen mit zwölf weiteren Sportlern bildet sie ein Team, in dem auch acht Teilnehmerinnen aus Nordenham vertreten sind.

Neben Hermannsburg gibt es Schlammläufe in weiteren Orten in Niedersachsen. So unter anderem der Giants Run im Juni in der Wingst im Landkreis Cuxhaven und die Wurmberg Challenge im September in Braunlage. Die Wesermarsch ist allerdings noch ein weißer Fleck auf der Landkarten mit solchen Events.

Auf dem Hindernisparcours sind unter anderem schmale Betonröhren krabbelnd zu durchqueren, Mauern zu überklettern und Lastwagenreifen zu übersteigen. Auch eine Rutsche aus großer Höhe ins Eiswasser gehört dazu.

Spezielle Räuberleiter

Marita Dey berichtet von einem Hindernis namens Geburtsnabel: „Wir müssen dabei im Matsch bei geringer Höhe unter einer mit Wasser gefüllten Silofolie robben. Das ist mega-anstrengend.“ Ohne Hilfe lässt sich diese Station kaum meistern. Ist das Hindernis geschafft, kommt von anderen Teilnehmern lautstark der Glückwunsch zu einer imaginären Geburt. Das wohl ausgefallenste Hindernis ist eine Räuberleiter, bei der die Sportler mit ihren Körpern selbst eine Mauer bilden.

Thorsten Bergstädt hat eine besondere Erinnerung an das Rutschen aus einer Dunkelröhre ins eiskalte Nass: „Da in der Eismulde auch noch unter eine Bohle durchgetaucht werden muss, wird der ganze Körper gleich zweimal mit eiskalten Temperaturen konfrontiert.“ Dunja Denker ergänzt: „Danach tut einem alles weh, aber da muss man durch.“

Begonnen wird jeder Lauf zumeist mit fünf leicht zu überwindenden Hürden, ehe die wirklichen Herausforderungen anstehen. Janine Dieckmeyer erinnert sich mit Respekt an eine über zehn Meter hohe Kletterwand in Hellendoorn. „Ständig fließt sehr kaltes Wasser die Wand hinunter“, erzählt sie, „lässt man los, landet man im tiefen Schwimmbecken.“

Beim Tough Mudder in Hermannsburg ist das letzte Hindernis eine extreme Herausforderung. Denn in dem dort aufgebauten Elektroschockfeld ist der Kontakt zum Schwachstrom nahezu unvermeidbar. Martina Harzmann stellt klar: „Denken dürfen wir bei einigen Hindernissen nicht, sonst haben wir verloren.“

Hangelnd müssen die Läufer auch einen Schlammbereich überqueren. Verlassen den Sportlern vorzeitig die Kräfte, bleibt ihnen ein Sturz in den Modder nicht erspart. Eine kniehohe Matschkuhle ist tückisch mit Untiefen ausgestattet. Wer in diese Falle tappt, versinkt und verliert den Halt – manchmal auch die Schuhe. „Wer seinen Schuh nicht wiederfindet, kann nicht weitermachen“, sagt Heidi Stoczczack.

Nach dem Rennen ist eine ausgiebige Körperpflege angesagt. „Bis zu eine Woche dauert es, bis auch der letzte Partikel Schmutz vom Körper beseitigt ist“, weiß Thorsten Bergstädt. Direkt nach dem Lauf gibt es erst einmal eine Kaltdusche bei vier Grad Wassertemperatur.

Der Zusammenhalt unter den Akteuren, die aus ganz Europa anreisen, ist groß. Der ausgeprägte Teamgeist spiegelt sich darin wider, dass gegenseitige Hilfe eine Selbstverständlichkeit ist. Gewinner sind am Ende alle, die das Ziel erreichen. Platzierungen gibt es nicht.

Die Teilnahme ist nicht ganz billig. Wer sich gleich nach einem Lauf für das nächste Jahr wieder anmeldet, kommt mit 70 bis 90 Euro Startgeld davon. Je näher der Termin rückt, desto teurer wird es. Kurzentschlossene, die noch am Veranstaltungstag anheuern wollen, müssen mit einem Aufschlag von 100 Prozent rechnen. Wenn der Sport zur Sucht wird, empfiehlt sich der Kauf einer Jahreskarte für diverse Events dieser Art.

Alle Läufer bekommen bei Tough Mudder ein Stirnband überreicht. An der Farbe können die Ordner erkennen, ob es sich um einen Anfänger, einen Fortgeschrittenen oder um einen routinierten Läufer handelt. In Hellendoorn sind die Unterschiede an den Farben der Startnummern erkennbar.

Wer erstmals antreten will, sollte laut Thorsten Bergstädt mindestens zehn Kilometer ohne Pause laufen können. Martina Harzmann betont: „Ohne Vorbereitung ist das kaum zu schaffen.“ Janine Dieckmeyer zum Beispiel läuft im Vorfeld mehrmals eine Strecke von 15 Kilometern und trainiert nebenher im Fitness-Center.

Vorbereitung muss sein

Die Frauen um Martina Harzmann, die sich übrigens vor vier Jahren beim Zirkeltraining in einem Fitness-Center kennengelernt haben, beginnen mit der Vorbereitung auf Tough Mudder im März am Nordenhamer Strand. Vor allem Intervallläufe stehen dabei auf dem Programm.

Das Gros der Teilnehmer ist zwischen 25 und 40 Jahre alt. Ein Lauf kann bis zu vier Stunden dauern. Inbegriffen ist eine Wartezeit vor einem Hindernis, da dies bei zumeist über 500 Teilnehmern auch besetzt sein kann.

An dem Wettbewerb in Hellendoorn schätzt Janine Dieckmeyer die tolle Stimmung. „Da werden wir von Discjockeys und von Fans mit Kuhglocken begleitet.“ Spaßmacher, die den Parcours in lustig Kostümen absolvieren, sind auch dabei.