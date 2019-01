Nordenham Haben Sie schon einmal versucht, das Wort „Schmiereie“, Pardon: Schmiererei, fehlerfrei, zu schreiben? Das ist gar nicht so einfach. Jedenfalls, dann nicht, wenn man schnell mit zwei (so wie ich es tue) oder gar zehn Fingern auf seine Tastatur tippt. Die Buchstaben haben den Drang, sich willkürlich neu anzuordnen oder gar aus dem Staub zu machen und ins Nirwana zu verschwinden. Mit dem Wort hatten wir es im vergangenen Jahr häufiger zu tun wegen der Moschee-Schmierereien in Nordenham. Irgendwann habe ich bei dem Wort auf das bewährte Ein-Finger-System umgeschaltet. Und so haben es die „Schmiereien“ hoffentlich nicht ins Blatt geschafft.

Der Fehlerteufel lauert an vielen Ecken. Besonders tückisch ist das Wort Klootschießen. Wer hier bei der Anordnung der Vokale schludert, dürfte es sich mit den Heimatsportlern schnell verscherzen. Deshalb herrscht bei mir Alarmstufe Rot, wenn sich irgendwo beim Schreiben ein Klootschießer nähert. Das Ein-Finger-Tipp-System ist auch an dieser Stelle ratsam.

Ganz knapp an einer Veröffentlichung vorbeigeschrammt sind die „extrasolaren Planten“. Darüber dürften sich die Nordenhamer Sternfreunde freuen, die einen Experten zum Thema extrasolare Planeten eingeladen hatten. Auch der „Schummelreiter“ hat es nicht ins Blatt geschafft. Wobei ich mir ein Theaterstück mit diesem Titel ganz lustig vorstelle. Ob es die Helios-Klinik lustig gefunden hätte, wenn wir geschrieben hätten, dass dort die „Ausblödung verbessert“ werden soll, ist eher fraglich. Aber zum Glück hat ein Kollege gut hingeschaut und so wurde aus der „Ausblödung“ natürlich die Ausbildung.

Früh übt sich – das gilt für viele Bereiche, selbstverständlich auch für die Musik. Die Musikschule Wesermarsch bietet deshalb musikalische Früherziehung für Jungen und Mädchen ab vier Jahren an. Die Gründung einer „Blockfötengruppe“ ist allerdings nicht angedacht. An dieser Stelle noch einmal Danke an die Kollegin, die aus den „Blockföten“ die Blockflöten gemacht hat.

Natürlich verstecken sich auch in den E-Mails, die im Laufe des Jahres in der Redaktion eintreffen, gelegentlich originelle Verschreiber und andere lustige Details. Da wird zum Beispiel mitgeteilt, dass sich ein „plattierter“ Junge bei einem Fahrradturnier für das Finale qualifiziert hat, da betreibt ein Serviceclub „Sponosenpflege“, und bei einem anderen Verein war nicht etwa der Hackbraten reich „bespickt“, sondern die Tagesordnung (wobei zwei Punkte besonders hervortraten.)

Zum Glück gibt es ein paar Sicherheitsfilter, an denen so ein Fehlerteufel hängen bleibt. In der Regel werden sie erkannt, wenn die Kollegen gegenlesen. Und dann gibt’s ja noch ein Rechtschreibprogramm. Aber Vorsicht: Am „Weihnachtsknebeln“ eines Schützenvereins hatte der digitale Orthografie-Sheriff nichts auszusetzen. Offensichtlich war dem Verfasser beim Tippen seiner Pressemitteilung das Zielwasser ausgegangen. Trotz „Luftgewähr“ hätten die Schützen bei einer Einladung zum „Weihnachtsknebeln“ vermutlich nicht ganz so viele Teilnehmer begrüßen dürfen wie beim Weihnachtsknobeln.

Lustig fanden wir auch einen Hinweis der Polizei, die bei der Suche nach einem unbekannten Radfahrer Wert auf die Feststellung legte, dass dieser keine Brille und keinen Bart trug. Die Freunde und Helfer ließen allerdings unerwähnt, dass der Gesuchte darüber hinaus keine Dauerwelle und auch keine rosafarbenen Gummistiefel trug. Möglicherweise hätte ein entsprechender Hinweis die Fahndung erleichtert.

Auch das angebrochene Jahr 2019 wird sicherlich wieder einige orthografische „Nettfäpfchen“, Pardon: Fettnäpfchen, für uns bereit halten. Mal sehen, wo wir hineintappen.