Oberhammelwarden „Dies ist seit 23 Jahren der weitaus beste Kassenbericht“. Mit dieser erfreulichen Feststellung eröffnete der Kassenwart des Schützenvereins Oberhammelwarden seinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2017 im Schützenhaus.

Allen anwesenden Grünröcken gefiel diese Bilanz der Vereinskasse außerordentlich gut und so verlief die Versammlung in aufgeräumter Stimmung. Auch der Vorsitzende Lenert Tapken verwies in seinem Jahresbericht auf ein aktives Vereinsleben mit zahlreichen sportlichen Wettbewerben und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Zu Letzteren zählten unter anderem das Besenwerfen mit dem Bürgerverein, eine stimmungsvolle Kohlfahrt, Kniffelabend, ein Familiengrillabend und die Teilnahme am Krammarktumzug. Mit tatkräftiger Unterstützung vieler Vereinsmitglieder ging am Ostersonnabend der Königsball mit der Proklamation des neuen Königshauses über die Bühne.

Höhepunkt im Vereinsjahr war natürlich an den Pfingsttagen das traditionelle Volksschützenfest am Weserufer. Drei Tage Regen waren zwar nicht nach dem Geschmack der Veranstalter, aber beim sonntäglichen Festmarsch machte Petrus für eine Weile die Schotten dicht. Die Pflege der Schießstände, des Außengeländes und die große Renovierung des Luftgewehrstandes konnte an den Arbeitsdiensttagen gemeinsam bewältigt werden.

Ein weiterer Höhepunkt war im Dezember der turbulente Weihnachtsmarkt, der gemeinsam dem Bürgerverein und dem Kiosk Oberhammelwarden organisiert wurde. Tapken: „Wir haben uns gefreut, dass der Markt von der Bevölkerung so gut angenommen wurde.“ Als „Testlauf“ für die spätere Eröffnung hatte an diesem Sonnabend auch Kiosk-Inhaberin Bianca Legner ihr neuen „Gastzimmer“ geöffnet.

Nach den umfassenden Berichten der Herren-, Damen- und Jugendsportleiter sprach der Vorsitzende seine Anerkennung aus: „Unsere schießsportlichen Erfolge haben wir auch ihnen zu verdanken.“

Zur Finanzierung neuer Jugendgewehre machte an diesem Abend ein fettes, rosa Sparschwein die Runde. Es raschelte und klöterte und dennoch ist im Schweinchen noch viel Platz für freundliche Spenden.

Nach einstimmiger Entlastung des Vorstandes bestätigten die Schützen Olaf Buhlrich als 2. Vorsitzenden in seinem Amt, neuer Revisor ist Karl-Heinz von Thülen. Langjährige Mitglieder ehrte Lenert Tapken mit Urkunden und Präsenten: Carola Tapken und Helene Büsing für 10-jährige Mitgliedschaft, Volker Lösekann (25 Jahre), Hans-Werner Jochims und Karl-Heinz von Thülen (50 Jahre), Helmut Nothold, Günter Ahlers und Günther Stühmer gehören dem Schützenverein seit 60 Jahren an.