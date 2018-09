Ovelgönne Ein Dorf im absoluten Ausnahmezustand – und das bei hochsommerlichen Temperaturen: Der Montag gilt als Höhepunkt des Ovelgönner Pferdemarktes – und die Erwartungen sind in diesem Jahr bei famoser Volksfeststimmung tatsächlich weit übertroffen worden. Die Gäste strahlten mit der Sonne um die Wette, so dass schon am frühen Vormittag echte Partystimmung im gesamten Dorf und auf dem Tierschauhamm aufkam.

Marktmeister Thomas Koch besuchte schon am frühen Vormittag die Aussteller, um für das kommende Jahr die begehrten Plätze im Burgdorf zu reservieren. „Nach dem Pferdemarkt ist schließlich vor dem Pferdemarkt“, sagte Koch im Gespräch mit der NWZ und zeigte sich schon vor Ende des 388. Ovelgönner Pferdemarktes hochzufrieden. Die besondere Mischung – mit traditionellem Pferdehandel, der Kleintierschau, der Gewerbeschau, dem Flohmarkt, der Rassekaninchenschau und sowie viele weitere Programmpunkte – macht den besonderen Reiz des Ovelgönner Pferdemarktes aus. Alle Generationen kommen auf ihre Kosten.

Und während Elisa und Merle – beide gerade mal fünf Jahre alt – auf dem Hamm die Ponys streicheln, bereiten sich die Fußballdamen der SG Großenmeer/Bardenfleth mit rosaroten Brillen auf die große Party auf dem Tierschauschau sowie die Afterhammparty im Burgdorf vor. So etwas gibt es montags eben nur in Ovelgönne in der Wesermarsch – und das nur im echten Ausnahmezustand.