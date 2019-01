Ovelgönne Als eine ganz normale und routinemäßige Sitzung des Ovelgönner TV (OTV) mit den Vorstandsmitgliedern und Spartenleitern war der Abend im Hause des Vorsitzenden Habbo Habbinga angesetzt worden. Dass es am Ende aber nun doch keine „normale“ Sitzung werden würde, davon wusste der „Vereinsboss“ im Vorfeld überhaupt nichts.

An diesem Abend folgte nämlich die neue Auszeichnung „Ehrenamt überrascht“, die der Landessportbund Niedersachsen aufgelegt hat. Und diese ganz besondere Auszeichnung überbrachte der Sportreferent für die Sport- und Organisationsentwicklung in der Sportregion Oldenburg/Ammerland/Wesermarsch, Hergen Fröhlich. Neben der Ehrenurkunde überreichte der Oldenburger auch zwei Eintrittskarten zu einem Heimspiel der Baskets Oldenburg, die in der Bundesliga acht Erfolge in Serie erzielten, ehe sie jüngst von Alba Berlin geschlagen wurden – und das ausgerechnet in der ausverkauften EWE-Arena mit 84:93.

Kommentar Erfolg im Ehrenamt Alte Juister spielen als Seeräuber in der ostfriesischen Geschichte eine nicht unbedeutende Rolle. Dass Insulaner aber auch ganz andere Qualitäten haben, das beweist Habbo Habbinga als echter Sportsmann und geschickter Teamplayer im Ovelgönner Turnverein von 1886. Das Ehrenamt wurde dem Ostfriesen auf den Leib geschneidert. Bleibt zu hoffen, dass er dem Verein noch lange als Vorsitzender erhalten bleibt.

Fröhlich sprach in seiner Laudatio an, wie sich der „Vereinsheld“ Habbinga vielfältig über den Verein hinaus eingesetzt hat, so unter anderem seit dem Jahr 2016 bei der „Kooperation von Sportvereinen“ im Projekt des Sportentwicklungsplanes „Mittlere Wesermarsch.“ Dieses Projekt wurde im Mai 2018 mit der Kooperationsvereinbarung Sportverbund Ovelgönne-Jade vorläufig abgeschlossen – die NWZ berichtete.

Die Auszeichnung „Ehrenamt überrascht“ für Habbo Habbinga wurde vom OTV-Vorstand über Irene Schulenberg eingefädelt. Die Geschäftsführerin ging auf seinen unermüdlichen Einsatz um das Ehrenamt ein. Habbo Habbinga ist im Juni 1993 dem OTV beigetreten und wurde im Februar 2000 zum Vorsitzenden gewählt. Sportlich aktiv war er da im Volleyball. Sein Organisationstalent, sei äußerst vielfältig, zum Beispiel beim Schauturnen, bei Sportfesten, beim Weihnachtsmarkt und bei der Ovelgönner Eiswette. Zu seinen Stärken zähle gewiss auch die Ehrung von Sportlern – wie den so erfolgreichen Korbballerinnen.

Besonders arbeitsintensiv war das 125-jährige Bestehen des Vereins im Jahre 2011 und der Bau der Sporthalle, die im Jahre 2013 fertiggestellt wurde.

Irene Schulenberg: „Durch seine positive Persönlichkeit ist es Habbo Habbinga gelungen, den OTV als Steuermann stets in einem ruhigem Fahrwasser schwimmen zu lassen.“ Steuermann ist Habbinga im wahrsten Sinne, denn der Ostfriese aus Juist kennt sich mit dem Steuern von Booten bestens aus. Die Geschäftsführerin weiter: „Er hat aus dem Team Vorstand und Übungsleiter fast immer Unterstützer, aber er ist letztendlich derjenige, der den Verein nach außen vertritt und in der Verantwortung trägt.“

Der 68-Jährige setzt sich nun seit 19 Jahren für das Ehrenamt unermüdlich ein. Habbo Habbinga gestand mit einem Lächeln auf den Lippen: „Ich habe mich nie um das Amt gerissen. So etwas geht nur mit einem Superteam. Es macht Spaß mit Euch“. Dann schaut er voraus: „Irgendwann muss Schluss sein. Und das muss dann in geordneten Bahnen erfolgen.“