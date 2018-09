Ovelgönne /Wüsting Beim Reiterverein Ovelgönne ist die Welt noch in Ordnung. Hier greift der 1. Vorsitzende Leenert Cornelius noch selbst zum Besen, um den Hof vor der Alten Reithalle zu fegen. Der 83-jährige ist seit nunmehr 18 Jahren Vorsitzender des Vereins mit 270 Mitgliedern. Und der Nachwuchs im Reiterverein liegt ihm ganz besonders am Herzen. Zur Erinnerung: 45 Volti-Kinder, 20 Pony-Spielkinder und 15-Kindergartenkinder nehmen am Reitbetrieb der Reitervereins teil.

Als Leenert Cornelius am 4. September die NWZ aufschlug, fiel ihm auf der Seite 1 im Regionalteil ein Foto auf, das ein dreijähriges Mädchen zeigt. Jasmin (3) aus Wüsting streichelt ein Pony auf dem Ovelgönner Pferdemarkt. „Das war so ein erfrischendes Foto, dass ich ihre Adresse recherchiert habe und ihr fünf Reitstunden in unserem Verein angeboten habe“, sagt Leenert Cornelius im Gespräch mit der NWZ.

Und Jasmin, die erst am 12. Mai ihr 3. Lebenjahr vollendete, ließ sich nicht lange bitten. Auf dem Hof Meiners in Sandkrug hat sie bereits erste Reitversuche unternommen. Aber jetzt in der Alten Reithalle Ovelgönne möchte sie den nächsten Schritt wagen. Und ihr Traum, endlich einmal an der langen Leine unterwegs zu sein, wird tatsächlich Wirklichkeit. Nach einer Runde im Schritt, geht es im flotten Tab weiter – Jasmin sitzt sicher im Sattel und genießt so ihr unverhofftes „Pferdemarkt-Geschenk“ in vollen Zügen.

Aber nicht nur für Jasmin liegt das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde. Bereits seit 15 Jahren wird im Reiterverein Ovelgönne auch therapeutisches Reitern für Kinder mit Behinderungen angeboten. Derzeit kommen von montags bis donnerstags mehr als 80 Kinder der Lebenshilfe Wesermarsch und des CVJM Stadland in den Genuss dieses ganz besonderen Angebots.