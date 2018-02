Reitland Wenn Günter Sommer von „seinem“ Schützenhaus und „seinem Schießstand“ spricht, so ist dies kein unbedacht daher gesagter Lapsus. Schützenhaus und Schießstand nämlich waren, sind und bleiben „seine“ Kinder.

Seit Jahrzehnten kümmert sich der heute 74-jährige Reitlander mit ganz viel Fleiß und noch mehr Herzblut um die Anlage des Schützenvereins Reitland und hält sie stets topp in Schuss. Geradezu so, als sei sie für ihn ein zweites Zuhause. So kommt es nicht von ungefähr, dass man den Schießstand in Reitland heute den modernsten in der gesamten Wesermarsch nennt.

Möbel gebaut

Fast jedes Stück Möbel hier trägt Günter Sommers Handschrift, denn er ist gelernter Zimmerer und weiß mit Hammer, Säge und Stechbeitel bestens umzugehen. Und natürlich war er auch dabei, als beispielsweise die Wände und Decken im Stand zur besseren Schallisolierung mit Eierkartons beklebt wurden oder als ein Vorbau als Windschutz hermusste.

Ein Schulterklopfen für seine Arbeit nimmt er gerne an. Doch wenn das Lob zu groß ausfällt, möchte er sich am liebsten wegducken, denn, so sagt er, „ich stehe nicht gerne im Scheinwerferlicht.“

Man muss den Kalender schon bis ins Jahr 1960 zurückblättern, um Günter Sommers Begeisterung für den SV Reitland, das Schützenhaus und den Schießstand zu verstehen. Damals im März trat er als 17-Jähriger dem Verein bei. Freunde hatten ihn dazu eingeladen, und er war fasziniert von der Kombination aus toller Kameradschaft einerseits und Leistungserwartung und Leistungsbereitschaft andererseits. Schon zwei Jahre später schickte ihn der Verein zur Schießwartprüfung. Es war damals der erste Kursus dieser Art in der Wesermarsch und der dritte überhaupt im ganzen Oldenburger Land. Zu jener Zeit schossen die Reitlander noch in der Dorfgaststätte Heidemann. Die Zuganlage dort wurde an den Übungsabenden zwischen einem Brett vorn im Saal und einem zehn Meter entfernten Holztisch gespannt – und nachher natürlich auch jedes Mal wieder abgebaut. Da es im Raum recht dunkel war, beleuchtete eine kleine Lampe den Scheibenhalter von hinten. Alles war ausgesprochen provisorisch.

Sommers große Stunde

„Anderen Vereinen in der Wesermarsch ging es aber nicht besser“, erinnert sich der 74-jährige. Und davon habe es fast in jedem Dorf einen gegeben. So beispielsweise auch in Eckwarden, Schwei, Seefeld, Tossens, Ruhwarden und Sillens. Heute allerdings seien die meisten von ihnen aufgelöst. Später in den 70er Jahren wurde Günter Sommer von den Reitlander Schützen zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Seine große Stunde schlug, als die Gemeinde 1979 zu einem Treffen einlud und anregte, in einem Neubau für die Feuerwehr auch einen Gebäudeteil für die Schützen mit einzuplanen. Günter Sommer war begeistert. Viele seiner Kameraden aber sprachen sich damals dagegen aus. Sie nämlich hätten es viel lieber gesehen, wenn stattdessen die Gaststätte einen Anbau bekommen hätte. Doch Günter Sommer blieb hartnäckig und setzte sich schließlich durch.

Ständig weiterentwickelt

1980 wurde mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses begonnen und den Schützen wurde ein nackter Gebäudeteil übergeben. Unter Sommers Regie richtete sich der Verein mit acht Schießständen und modernster Elektronik zukunftsweisend ein. Der gelernte Zimmermann kniete sich dabei mit großen Engagement in die Arbeit hinein und investierte unzählige Stunden seiner Freizeit. 1982 dann zog der Verein um. Günter Sommer betrachtete diesen Augenblick jedoch nicht als Abschluss seiner Verantwortlichkeit, sondern als Aufforderung, die Schießanlage auch in Zukunft ständig weiterzuentwickeln. Und er tut es bis heute. Inzwischen gibt es hier sogar eine elektronische Anlage.

Zur Person: Günter Sommer, Jahrgang 1943, ist seit 60 Jahren Mitglied im Boßel- und Klootschießerverein und war 22 Jahre lang sein Zweiter Vorsitzender. Dem Schützenverein Reitland gehört er seit mittlerweile 57 Jahren an. Auch hier bekleidete er 13 Jahre lang das Amt eines Stellvertreters. 50 Jahre lang arbeitete er im Verein als 1., 2. und 3. Schießsportleiter und wurde am 5. Januar zum Ehrensportleiter ernannt.

Günter Sommer hat 1972 geheiratet. Seine Ehefrau Siegried liebt den Schießsport ebenso wie er und ist, wie der 74-jährige sagt, „eine sehr gute Schützin“. Ende Januar wurde sie als Siegerin des Bundeskaiserschießens geehrt.