Corona-Ärger: Butjadinger fühlt sich diskriminiert und erniedrigt

Roddens Die Umstände sind alles andere als angenehm. Ansonsten könnte man glatt sagen, dass Harald Hortig es zurzeit richtig gut hat. Der 37-Jährige kann überall rein, ohne den in Corona-Zeiten üblichen Nasen- und Mundschutz tragen zu müssen. Der Butjadinger hat ein Attest, mit dem ihm sein Hausarzt bestätigt, dass gesundheitsbedingt für ihn das Tragen einer Gesichtsmaske „in der Regel nicht möglich“ ist. Meistens reicht es, wenn Harald Hortig dieses Attest vorlegt, mitunter wird er auch mal schief angesehen. Von einem Erlebnis, wie er es jetzt bei einem Augenoptiker hatte, hofft der Roddenser allerdings stark, dass es eine einmalige Erfahrung war.

Von Pflicht befreit

Harald Hortig, der als Leiharbeiter bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder tätig war und vor einigen Wochen zu den ersten gehörte, die wegen der Krise gehen mussten, ist eigentlich kerngesund. Er hat sich nach einer Sportverletzung aber einer Knieoperation unterziehen müssen, die noch nicht ausgestanden ist. Der Butjenter ist auf Krücken angewiesen, und genau das ist der Grund, warum er zu den Menschen gehört, die von der in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln immer noch geltenden Maskenpflicht befreit sind. Das Laufen an den Krücken ist beschwerlich. „Ich bekomme unter einer Maske einfach nicht genügend Sauerstoff“, sagt Harald Hortig. Deshalb hat ihm der Arzt das Attest ausgestellt.

Eine Verordnung des Landes Niedersachsen, die am 6. Juni erlassenen und wurde und nach Auskunft des Landkreises aktuell noch immer gilt, regelt in Paragraf 9 die Bestimmungen zum Tragen einer „Mund-Nasen-Bedeckung“, wie es in dem Regelwerk heißt. „Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden von Verkaufsstellen, Geschäften und Dienstleistungseinrichtungen (...) sowie Personen, die als Flug- oder Fahrgast ein Verkehrsmittel des Personenverkehrs und die hierzu gehörenden Einrichtungen nutzen, sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“, so eine Passage des Paragrafen. Im dritten Absatz folgt die auch in Harald Hortigs Fall entscheidende Einschränkung: „Personen, für die aufgrund einer Behinderung oder von Vorerkrankungen, zum Beispiel schwere Herz- oder Lungenerkrankungen, wegen des höheren Atemwiderstands das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist, sind von der Verpflichtung (...) ausgenommen.“

Der Butjadinger hält nicht alle Corona-Einschränkungen für unbedingt plausibel, aber er hält sie alle akribisch ein. Nur eine Maske trägt er eben nicht. Und wenn er als Einziger mit unbedecktem Mund und unbedeckter Nase zwischen lauter Masken-Trägern unterwegs ist, erlebt er die unterschiedlichsten Reaktionen. Manchmal, so berichtet er, reagieren die Menschen gar nicht. In aller Regel ernte er irritierte, in manchen wenigen Fällen auch böse Blicke. In Geschäften machen ihn die Mitarbeiter darauf aufmerksam, dass er eine Maske zu tragen habe. Und wenn der Butjadinger dann sein Attest vorzeigt und erklärt, warum er ohne Schutz unterwegs ist, erntet er meist Verständnis.

Ganz anders erging es dem Butjenter allerdings, als er jetzt eine neue Brille brauchte und ein Augenoptikergeschäft aufsuchte. Beim ersten Besuch lief alles reibungslos. Die Optikerin, die ihn bediente, erinnerte den Butjenter an die Maskenpflicht, der verwies auf sein Attest, gut war’s.

An Polizei gewandt

Der Butjadinger hatte angenommen, dass es auch beim zweiten Besuch, bei dem er seine fertige Brille abholen wollte, keine Probleme geben würde. Doch diesmal, so berichtet er, sei er an einen Mitarbeiter geraten, den das Attest völlig ungerührt gelassen habe. Der Mann habe ihn aufgefordert, entweder eine Maske aufzusetzen oder aber zur Anpassung der Brille mit nach draußen vor die Ladentür zu kommen.

Die Brille sei dann tatsächlich vor dem Laden unter den Blicken erstaunter Passatenten angepasst worden. „Ich hab nur gedacht: Was läuft denn hier gerade ab?“, sagt der Butjadinger, für den feststeht, dass angesichts des Attest sowohl er wie auch der Optiker auf der rechtlich sicheren Seite waren. Die Art, wie er behandelt wurde, sei „erniedrigend und diskriminierend“ gewesen. Der Optiker habe versucht, zu beschwichtigen, und gesagt, ihm seien die Hände gebunden. Doch der Butjadinger war von dem Vorfall so erbost, dass er sich an die Polizei wandte. Dort habe er allerdings nur erfahren, dass ein Ladeninhaber jederzeit die Möglichkeit habe, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen und selbst zu entscheiden, ob er jemanden in sein Geschäft lässt oder nicht.

Kleine Kuriosität am Rande: Um seine neue Brille via EC-Karte zu bezahlen, habe er das Optikergeschäft, so berichtet der Butjenter, dann plötzlich doch betreten dürfen – ohne Maske.