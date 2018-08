ATR: Mit Yoga Ruhe finden

Rodenkirchen Der ATR bietet zwei neue Hatha-Yoga-Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Die lizenzierte Kursleiterin Dörte Börries zeigt Grundhaltungen und Bewegungsabläufe sowie Formen der Asanas-Praxis und Grundlagen der Yoga-Atmung. Beide Kurse laufen über zehn Wochen im Fitnesscenter. Der erste Kursus beginnt am Donnerstag, 20. September, und findet jeweils von 19.30 bis 21 Uhr statt, der zweite am Freitag, 21. September, und findet von 9 bis 10 Uhr statt. Anmeldungen nimmt das Fitnesscenter montags bis freitags von 9 bis 12 und von 15 bis 21 Uhr unter Telefon 91 90 75 an.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir