ATR öffnet Center mit Auflagen

Rodenkirchen Das Fitness-Center des AT Rodenkirchen nimmt am Dienstag, 2. Juni, seinen Betrieb wieder auf – aber nur mit Einschränkungen. Der Vorstand hat die Trainingszeiten in 90-Minuten-Schichten mit jeweils 30-minütigen Reinigungspausen eingeteilt, sagt der Vorsitzende Alexander Knupp.

Montags bis freitags darf also jeweils ab 8, 10, 15 17 und 19 Uhr trainiert werden, sonnabends ab 10 und ab 12 Uhr. Anmeldungen werden in der Vorwoche unter Telefon 04732/91 90 75 während der Öffnungszeiten angenommen. Für die erste Trainingswoche werden an diesem Donnerstag, 28. Mai, und am Freitag, 29. Mai, jeweils von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr Anmeldungen angenommen. Es dürfen jeweils höchstens acht Sportler trainieren.

Der ATR hat alle Bereiche des Fitness-Studios – Ausdauer, Kraft und Freihantel – mit Abstandshaltung und Trennwänden geöffnet. Sport darf unter Einhaltung eines Mindestabstandes von zwei Metern und unter Beachtung der Hygieneregeln betrieben werden. Die Sportler müssen jedes Gerät nach der Nutzung desinfizieren. Im Kraft- und Freihantelbereich sollte mit einer Maske trainiert werden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Umkleidekabinen, Duschen und Sauna bleiben geschlossen.