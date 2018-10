Rodenkirchen Nur gut, dass der neue Kindergarten-Container schon da ist. Das mobile Gebäude am Sportplatz Rodenkirchen wird noch dringender gebraucht, als bisher vermutet wurde, denn der Kindergarten Regenbogen muss zur Hälfte geräumt werden. Grund ist Schimmelbefall, wie Bürgermeister Klaus Rübesamen am Freitag mitgeteilt hat.

Sporen hinter Paneele

Im September waren die Schimmelsporen im neuen Kleingruppenraum hinter einer Paneele entdeckt worden. Dieses Zimmer war zuvor als Bücherei genutzt und zum Beginn des neuen Kindergartenjahres in einen Kleingruppenraum umgewandelt worden, damit die wachsende Zahl an Kindern aufgenommen werden kann.

Eine Fachfirma untersuchte diesen und auch die übrigen Räume. Am Donnerstagvormittag erhielt die Leiterin Corinna Weinhold-Willms das Ergebnis: Der Kleingruppenraum und ein weiterer Gruppenraum müssen sofort geschlossen werden, ein dritter Gruppenraum folgt zum 1. November.

20 der 28 betroffenen Kinder konnten am Freitag einfach zu Hause bleiben, wofür Corinna Weinhold-Willms sehr dankbar ist. Die verbliebenen 8 Kinder wurden auf die drei übrigen Gruppen verteilt.

Als nächstes sollen die Möbel in den betroffenen Räumen gründlich gereinigt werden und dann in der übernächsten Woche in den Container umziehen, sagte Klaus Rübesamen weiter. „Es muss sichergestellt werden, dass keine Schimmelspore mit umzieht“, betonte der Bürgermeister. Die für den Container bestellten neuen Möbel treffen erst Anfang November ein.

Die betroffenen Kinder ziehen am Montag zunächst in den Hort um, der genau gegenüber in der Grundschule liegt, übernächste Woche geht‘s dann weiter in den Container. Am 1. November zieht auch die dritte Gruppe um. „Das Vorgehen ist mit der Landesschulbehörde abgestimmt“, sagt Verena Huppert, die Personalchefin im Rathaus. Eigentlich ist der Container gemietet worden, um die zusätzlichen Rodenkircher Kinder mit Anspruch auf einen Kindergartenplatz aufzunehmen, die im Kindergarten Regenbogen mit seinen vier Gruppen und einer Kleingruppe keinen Platz mehr finden.

Entwicklung bleibt offen

Wie es weitergeht, hängt von den Empfehlungen der Fachfirma ab, sagt Bürgermeister Klaus Rübesamen. Diese Empfehlungen liegen noch nicht vor, und deshalb ist auch unklar, wie lange die Sperrung andauern wird.

Nach Auskunft von Gebäudemanager Holger Nass ist der betroffene Trakt des Kindergartens – er liegt auf der westlichen Seite in Richtung Sportplatz – in den 60er Jahren als Pavillon für die Grundschule gebaut worden. Probleme mit Feuchtigkeit seien hier nicht neu; einmal seien schon sechs Wochen lang Luftentfeuchter eingesetzt worden.

Bürgermeister Klaus Rübesamen hat alle Rodenkircher Kindergarten-Eltern für Dienstag zu einem Informationsabend eingeladen.