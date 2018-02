Müller neue Spielertrainerin

Rodenkirchen

Julia Müller ist neue Spielertrainerin der Völkerballerinnen des AT Rodenkirchen. Das teilte sie am Dienstagnachmittag mit. Zuvor hatte sie eine zweijährige Pause eingelegt. Sie teile sich den Posten mit Christiane Nemeyer, sagte sie vor dem zweiten Spieltag der Niedersachsenliga am Sonntag in Altenoythe. Die Rodenkircherinnen gehen optimistisch in die Partien gegen den SV Hage, Cosmos Getelo sowie die zweite und dritte Mannschaft des SV Altenoythe. „Wir sind gut drauf“, sagte Müller. Sie hoffe, dass die Mannschaft von einer Krankheitswelle verschont bleibe. Saisonziel des mehrfachen deutschen Meisters sei es, bis zum Ende oben mitzuspielen. In der Niedersachsenliga stehen insgesamt vier Spieltage auf dem Programm.