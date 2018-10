Rodenkirchen Als Rainer Bohlken ein Kind war, besuchte er oft seine Großeltern in Südmentzhausen. Er und seine Eltern schwangen sich auf ihre Fahrräder und fuhren hin – 21 Kilometer pro Strecke. Kein Wunder, dass Rainer Bohlken fit auf dem Fahrrad war und seine Eltern ihn ohne Bedenken auch allein losfahren ließen. Heute dagegen können sich nicht mehr alle Kinder auf zwei Rädern sicher durch den Verkehr bewegen.

Krönender Abschluss

Nicht zuletzt deshalb liegen dem Vorsitzenden des Motorsportclubs (MSC) Rodenkirchen gerade die jungen, nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer ganz besonders am Herzen. Der 63-jährige Bahnbedienstete investiert viel Zeit in Fahrrad-Geschicklichkeitsturniere an Grundschulen. Und jetzt freut sich der Ehrenamtliche auf den „krönenden Abschluss der Saison“, wie er das Endturnier nennt, das der MSC am Sonntag, 21. Oktober, in der Großsporthalle Rodenkirchen ausrichtet.

Beginn ist um 9.30 Uhr, als Veranstalter tritt der Regionalklub Weser-Ems des Allgemeine Deutsche Automobil-Clubs (ADAC) auf, den auch nicht jeder mit Fahrrädern in Verbindung bringt. 117 Mädchen und Jungen aus dem nordwestlichen Niedersachsen haben sich für dieses Turnier qualifiziert, sie sind zwischen 2003 und 2010 geboren.

Rainer Bohlken vermutet, dass 80 bis 90 von ihnen tatsächlich antreten. Der Rodenkircher kann das aufgrund seiner Erfahrungen ziemlich gut abschätzen, denn der MSC hat seit 1988 insgesamt 14 Regional- und Endturniere ausgerichtet.

Regionalturniere veranstaltet der ADAC seit 2016 nicht mehr, Bundesturniere auch nicht, sagt Rainer Bohlken. Grund: Die Zahl der Kinder ist viele Jahre lang zurückgegangen, es fehlte an ausreichend Teilnehmern.

Die Herausforderungen, denen sich die jungen Radler stellen, sind identisch mit denen der Vorturniere an den Schulen – aber mit dem Unterschied, dass die Konkurrenz deutlich stärker ist. Nach dem Anfahren geht es über ein Spurbrett zum ersten Kreisel, der rechts herum führt. Es folgt eine S-Gasse, die aus Klötzchen gebildet wird. Daran schließt sich ein zweiter Kreisel, diesmal links herum, an, dem ein Spurwechsel und ein Slalom folgen.

Zum Schluss kommt der Bremstest. Vom Ende der zweiten Spur beim Spurwechsel bis zum Bremstest wird die Zeit gestoppt; in die Wertung fließt sie aber erst ein, wenn mehrere Teilnehmer die gleiche Zahl von Fehlerpunkten haben.

Dass die Teilnehmer zwei Kreisel fahren müssen, ist relativ neu, sagt Rainer Bohlken; nur den Linkskreisel gab es, seitdem diese Turniere veranstaltet werden. Damit reagieren die Veranstalter auf die zunehmenden Probleme von Kindern auf Fahrrädern im Straßenverkehr, denn vor allem das Abbiegen und das Anzeigen des Abbiegens fällt ihnen schwer.

„Taxi Mama“ fährt

Kinder, die in der Stadt aufwachsen, sind davon stärker betroffen als solche vom Land, hat Rainer Bohlken beobachtet. Denn auf dem Land fährt das „Taxi Mama“ seltener als in der Stadt.

Der MSC-Vorsitzende empfiehlt allen Eltern, öfter Fahrradausflüge mit den Kindern zu unternehmen, damit diese auf dem Fahrrad mehr Sicherheit gewinnen: „Den Kindern fehlt einfach die Übung.“ Wichtig ist auch, dass das Fahrrad zum Kind passt: Wenn das Stahlross zu klein oder zu groß ist, macht das Radeln keinen Spaß.

Rainer Bohlken hat die Freude am Radfahren nie verloren. Wenn immer es das Wetter zulässt, fährt er mit dem Fahrrad zur Arbeit im Braker Stellwerk. Das sind achteinhalb Kilometer pro Strecke. „Es ist herrlich, morgens um 6 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs zu sein“, sagt der Rodenkircher. Obwohl er sich mittlerweile ein Pedelec zugelegt hat, fährt er meistens nicht motorisiert: „Den Antrieb schalte ich nur bei Gegenwind zu.“