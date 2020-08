Sportfischerei In Stadland: Wenn der Opa mit dem Enkel zum Angeln geht

Rodenkirchen Angeln erfordert Geduld. Tristan, 9 Jahre alt und aus Rodenkirchen, steht auf dem Steg und lässt sich von seinem Opa helfen, die Schnur an der Angel wieder zu entwirren. „Die hat sich etwas vertüdelt“, sagt er und wartet, bis die Angel wieder bereit ist.

Ferienpass fällt aus

Weil der Ferienpass in Stadland wegen Corona ausfällt, bietet der Angelverein im August vier Mal Schnupperangeln an. Fünf Interessierte kommen, vier Jungen und ein Mädchen; sie sind zwischen 8 und 11 Jahre alt. Zwei von ihnen haben ihre eigenen Angeln mitgebracht, die anderen bekommen sie vom Verein.

Ein Betreuer führt die Kinder auf einen Steg, jeder bekommt seinen eigenen. Dort lernen die Kinder, wie die Angel richtig bestückt wird. Die Betreuer zeigen, wie der Wurm am Haken befestigt und wie die Rute ausgeworfen wird. „Der Haken soll ja schließlich nicht im Gebüsch oder sonst wo hängen bleiben“, erklärt die Jugendwartin Marianne Otholt. Dann üben die Kinder einige Male, bis sie ein Gefühl dafür bekommen, wie sie die Angel auswerfen müssen. Und jetzt heißt es: geduldig sein. Es kann schon ziemlich lange dauern, bis ein Fisch anbeißt.

Oder es ist so wie bei Tristan. Der Neunjährige ist an diesem Tag schon zum zweiten Mal bei einem Schnupperangeln. Das liegt bei ihm wohl in den Genen. Sein Opa und auch sein Vater sind begeisterte Angler. „Beim letzten Mal habe ich zwei Krabben gefangen, dieses Mal noch nichts. Da muss ich wohl noch warten“, meint er und stapft in seinen Gummistiefeln wieder los zum Steg.

Ein Fisch beißt an

Dort passt sein Opa auf, ob es an der Angel zuckt. Kaum ist Tristan bei ihm, ruft der Alte: „Da ist einer dran.“ Vorsichtig nimmt Tristan die Angel nach oben und zieht die Sehne stramm. Es dauert nur kurze Zeit. „Er ist abgegangen“, bedauert Tristan. Doch der Junge gibt nicht auf und macht mit Opa zusammen die Angel erneut fertig.

Auch die Geduld liegt bei ihm wohl in den Genen.