Rodenkirchen Mit null Fehlerpunkten hat die Nordenhamerin Stella Heinemann jetzt beim Fahrrad-Endturnier des ADAC Weser-Ems den schwierigen Parcours in der Großsporthalle Rodenkirchen gemeistert. Damit wurde sie bei dem vom MSC Rodenkirchen ausgerichteten Wettbewerb in ihrer Altersgruppe M2 (Mädchen 2007/08) Siegerin.

Insgesamt 117 Mädchen und Jungen aus ganz Weser-Ems hatten sich bei Schulwettbewerben für dieses Turnier qualifiziert – 97 kamen tatsächlich. „Ein guter Wert“, freute sich der MSC-Vorsitzende Rainer Bohlken, der auch die Organisation des Turniers in den Händen hielt.

Weitere erfolgreiche Teilnehmer aus der Wesermarsch waren Fabienne und Angelina Janke aus Schweiburg sowie Constantin Schuhr aus Nordenham. Fabienne trat in der Gruppe M1 (Mädchen 2009/10) an, Angelina in der Gruppe M3 (Mädchen 2003 bis 2006) und Constantin in der Gruppe J2 (Jungen 2007/08). Alle drei erreichten dritte Plätze.