Rodenkirchen Wechsel an der Spitze des Bürgervereins Strohausen: Die Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Friesenheim, an der 23 der 230 Mitglieder teilgenommen haben, hat einstimmig Wilfried Schellstede zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Damit ist der Wunsch des bisherigen Vorsitzenden Manfred Diehm in Erfüllung gegangen, der frischen Wind im Vorstand wollte und daher nicht erneut kandidierte. Manfred Diehm (71) hat elf Jahre als Vorsitzender die Geschicke des Bürgervereins Strohausen geleitet.

Der Verein wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Ob und wie dies gefeiert werden soll, steht noch nicht fest. Ebenfalls einmütig zur neuen Kassenwartin ist Leonore Segebade gewählt worden als Nachfolgerin von Heinz Segebade.

Für 25-jährige Mitgliedschaft sind ausgezeichnet worden: Elke und Manfred von der Lieth sowie in Abwesenheit Ingrid und Ulrich Finke und Anne und Gerfried Hülsmann. Für 50-jährige Treue zum Verein wurde Hanna Marks geehrt.

Als neue Mitglieder sind in der Versammlung begrüßt worden: Jörg Bartke, Burghard von Esen und Traute von Esen.

Der Bürgerverein Strohausen wolle versuchen, sich zu erneuern und brauche dafür auch neue junge Mitglieder, sagte Manfred Diehm nach der Jahreshauptversammlung im Gespräch mit der NWZ. Die Veranstaltungen vom Skat- und Knobelabend über das Osterfeuer, das Maibaumsetzen und den Jahresausflug bis hin zum Marktwagen-Bau und Schnitzelessen seien bisher durchweg gut besucht gewesen. Der Verein versuche, attraktiv zu sein und sei auch attraktiv.

In diesem Zusammenhang weist Manfred Diehm ausdrücklich darauf hin, dass zu allen Veranstaltungen nicht nur Mitglieder, sondern auch Gäste willkommen sind.

• Einen weiteren Skat- und Knobelabend veranstaltet der Verein am Freitag, 23. Februar, in der Gaststätte Friesenheim. Beginn: 19 Uhr.

• Das Osterfeuer mit Höhenfeuerwerk ist in Strohausen für Samstag, 31. März, geplant.

• Das Maibaumsetzen findet in Strohausen am Montag, 30. April, statt.

• Eine Fahrradtour oder eine Feier zum 90-jährigen Bestehen des Vereins soll am 1. Mai stattfinden.

• Ein Tagesausflug ist für Sonntag, 5. August, geplant.

• Anfang August beginnen die vorbereitenden Arbeiten für den Strohauser Marktwagen 2018. Im vergangenen Jahr lautete das Motto „5. Jahreszeit in Strohausen“. Bei der Bewertung durch die Marktwagen-Kommission erhielt der Strohauser Wagen 2017 den 4. Platz.

• Das traditionelle Schnitzelessen des Bürgervereins steht für den 16. November auf dem Programm.