Viele Hände für sauberes Heimatdorf

Rodenkirchen Zum zweiten Mal soll Rodenkirchen bei einem groß angelegten Umwelttag sauberer werden. Unter Federführung des Angelvereins Stadland treffen sich die Saubermänner und -frauen am Sonnabend, 4. April, um 9 Uhr am Rathaus und schwärmen dann aus. Nach dem jetzigen Stand sind außer dem Angelverein dabei: die Feuerwehr, der AT Rodenkirchen, der Reit- und Fahrverein, die Dorfgemeinschaft Absen sowie die Bürgervereine Achterdorp, Mühlenland, Strohausen und Sürwürden/Alse. Weitere Teilnehmer sind willkommen, sagt Uwe Leemhuis vom Angelverein. Gemeinde und GIB-Entsorgung unterstützen die Aktion mit Geräten und kostenloser Entsorgung der Abfälle.