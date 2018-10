Salzendeich Der BV Salzendeich kann auf sein 35-jähriges Bestehen zurückblicken. Zuvor waren die Sportler beim Großenmeerer TV angegliedert. Zur Feier des Tages stand ein Grillfest auf dem Hof der Familie Harms an.

Vorsitzender Jan-Dirk Meyer bedankte sich bei den etlichen Mitgliedern für die Vereinsaktivitäten und bei der Familie Harms mit Präsenten für die logistische Vorbereitung.

Ein Höhepunkt des Festes war die Ehrung erfolgreicher Sportler aus dem Boßelverein seitens der Gemeinde Ovelgönne. Diese Ehrung hob der stellvertretende Bürgermeister Dieter Kohlmann (CDU) in Worten und mit Urkunden hervor. Hans-Georg Sommer wurde mit der Gummikugel in der Altersklasse V, 70 Jahre und älter, Kreismeister und belegte bei den Landesmeisterschaften Rang vier. Der A-Jugendliche Nico Bärwinkel wurde mit der Gummikugel ebenfalls Kreismeister und belegte Platz elf bei der Landesmeisterschaft. Fabian Meyer darf sich auch Kreismeister (Gummi) nennen. Der C-Jugendliche gewann Bronze bei der Landesmeisterschaft und Silber bei der ranghöchsten Meisterschaft des Friesischen Klootschießerverbands (FKV). Noch einen drauf legte sein Bruder Jonathan Meyer. Mit der Holzkugel wurde er Kreismeister der A-Jugend und belegte Rang fünf bei der Landesmeisterschaft. Höhepunkt war die Bronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft. „Bei der Deutschen Meisterschaft war bisher noch kein Salzendeicher vertreten“, merkte Vater Jan-Dirk Meyer stolz an. Lea Bargmann (A-Jugend) wurde ebenfalls Kreismeisterin (Gummi) und kam bei der Landesmeisterschaft auf Platz acht.

Im Verein wird aber nicht nur geboßelt. Auch das Schleuderballspiel wird betrieben – und das erfolgreich: Die Männer wurden Meister in der Bezirksklasse und schafften somit den Aufstieg in die Bezirksliga. Zum erfolgreichen Team zählen Jens Ludewig, Hendrik Menke, Ino Röben, Uwe Horstmann, Frank Ferken, Thomas Tietjen, Michael Brückmann, Markus Bunk, Jan Gerd Menke, Kevin Menke und Daniel Holste sowie Schiedsrichter Bernhard Tietjen.