Oldenburg

Samuel Koch In „draußen In Meinem Kopf“ Ein Leben im Krankenbett

Der Schauspieler – seit einem Unfall bei „Wetten, dass!“ querschnittsgelähmt – ist in seiner ersten großen Filmrolle zu sehen. Die Regisseurin kommt an diesem Mittwoch nach Oldenburg. Ob sie zur Kritik an ihrem Film Stellung nimmt?