Schützen erfolgreich

Nach einem spannenden Duell holte sich der Schützenkreis Delmenhorst und Umgebung im Vergleichsschießen den Gesamtsieg mit 7733 : 7697 Ringen und damit den Pokal aus der Wesermarsch zurück. Zu stark waren die Delmenhorster in der Disziplin Luftgewehr-Freihand. Überzeugend waren die Wesermarsch-Schützen dagegen in den beiden Auflage-Disziplinen. Unter den jeweils besten Einzelschützen waren aus der Wesermarsch Rainer Wittkowski (SSV Nordenham), Luftgewehr-Auflage, 299 Ringe, 2. Platz in der Einzelwertung, gefolgt von Tonny Velthuis (SV Nordseebad Burhave), mit 298 Ringen auf dem dritten Rang; Andreas Böning (SV Golzwarden), Luftgewehr-Freihand, 375 Ringe, 3. Platz in der Einzelwertung; Stefan Hülstede (SV Reitland), Luftpistole Freihand, 356 Ringe, 3. Platz in der Einzelwertung; Joachim Renfordt (SV Reitland), Luftpistole-Auflage, 280 Ringe, 1. Platz in der Einzelwertung;, Reiner Meinen (SV Reitland) mit 276 Ringen auf dem dritten Rang.