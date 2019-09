Gesucht: Meister am Eisstock

Schwei Der Schweier Bürgerverein sucht die Meister im Eisstockschießen. Zu den ersten Schweier Meisterschaften dieser Art sind Teams mit bis zu fünf Mitgliedern und Einzelspieler willkommen, sagt das Vorstandsmitglied Nicole Scherweit.

Treffpunkt ist die neue Schweier Turnhalle an der Sportstraße – und zwar am Mittwoch, 2., und Freitag, 4. Oktober, von 17.30 bis 21 Uhr sowie am Sonnabend, 5. Oktober, von 14 bis 17 Uhr. Die Startgebühr beträgt 2 Euro pro Person, mehrfaches Starten ist erlaubt. Zu gewinnen sind Geldprämien: Bei den Teams gibt es 75 Euro für Platz 1, 50 Euro für Platz 2 und 25 Euro für Platz 3, bei Einzelspielern 30 Euro für Platz 1, 20 Euro für Platz 2 und 10 Euro für Platz 3.

Eventuelle Fragen beantwortet Udo Scherweit unter Telefon 0173/24 84 905.