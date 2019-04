Schwei Da freute sich die Sportgruppe „Bewegen statt schonen“ des TuS Schwei so richtig: Für sie gab es erneut das Gütesiegel „Sport pro Gesundheit“ des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und den Pluspunkt Gesundheit des Deutschen Turner-Bundes (DTB).

Die Übungsleiterin Frauke Lohe bekam am Freitagvormittag in der Sporthalle das passende Zertifikat. Weitere Zertifikate überreichte Gudrun Ahrens, die Gesundheitssportbeauftragte des Turnkreises Wesermarsch, an Karin Heidemann, die das Ganzkörpertraining „Fit bis ins hohe Alter“ leitet, und an die TuS-Vorsitzende Martina Brüning, die das präventive Herz-Kreislauf-Training „Cardio Fit“ und – gemeinsam mit Frauke Lohe – „Bewegen statt schonen“ leitet. Die Zertifizierung gilt bis zum 31. Dezember 2021.

Das Gütesiegel wird dem Verein für „hervorragende Leistungen und besondere Qualifizierung im Bereich des Gesundheitssports, kontinuierliche Fortbildung auf speziellen Gebieten in gesundheitlich orientierten Vereinsangeboten und in der Vermittlung dieser Kenntnisse an die Teilnehmer“ verliehen.

Damit ist das Gütesiegel für den TuS Schwei erneut verlängert worden, wie Martina Brüning sagte.