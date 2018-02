Schwei Christine Kemna bleibt Zweite Vorsitzende des Fördervereins der Schweier Kindertagesstätte Lüttje Lüü. Der Verein trägt den Namen Unternehmen Eichhörnchen.

In der Jahreshauptversammlung in der Tagesstätte an der Sportstraße stimmten die wenigen anwesenden Mitglieder für sie. Nicht zur Wahl standen die Erste Vorsitzende Svenja Padeken, die Kassenwartin Frauke Bitterer und die Schriftführerin Jana Klement.

Der Verein zählt 74 Mitglieder, von denen aber nur noch 12 Elternpaare Kinder in der Einrichtung an der Sportstraße haben, sagt Svenja Padeken. Die meisten Mitglieder seien seit der Gründung des Vereins dabei, und es sei sehr schwierig, jüngere Eltern zum Eintritt zu bewegen.

Auch deshalb will der Verein in diesem Jahr eine schöpferische Pause einlegen; einzige Aktivität soll die Teilnahme am Schweier Weihnachtsmarkt sein. Der Flohmarkt, der im vergangenen September erfolgreich Premiere feierte, soll erst 2019 wiederholt werden.

In diesem Jahr sollen große Dreiräder für die Kinder und etwas für den Sinnenraum angeschafft werden. Zudem hilft der Verein bei der Bezahlung der Musikschule, die einmal wöchentlich die Vorschüler unterrichtet, berichtet Svenja Padeken. Im vergangenen Jahr wurden Markisen, ein Matschtisch und mehrere Picknicktische angeschafft.