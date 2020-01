Schwei „Tu‘S für dich“: So lautet der witzige Titel für ein beliebtes Fitness-Angebot im TuS Schwei. Martina Brüning nimmt daran teil, aber jeder weiß: Was ihr Engagement im Turn- und Sportverein angeht, tut sie‘s nicht nur für sich. Sondern auch für 600 weitere Mitglieder – und für ganz Schwei. Denn seit zehn Jahren ist sie die Vorsitzende des TuS.

Deshalb ist die 53-Jährige als Mensch des Jahres vorgeschlagen worden.

„Der richtige Zeitpunkt“

Den Vorsitz allerdings will sie in der nächsten Jahreshauptversammlung abgegeben: Am Mittwoch, 4. März, soll im Schweier Krug ihr Nachfolger gewählt werden. Ein Bewerber stehe bereit, sagt Martina Brüning, ohne einen Namen zu nennen. „Dies ist genau der richtige Zeitpunkt zum Abtreten, denn alles läuft gut“, sagt Martina Brüning.

Auch ihr Mann Wolfgang Brüning will an diesem Abend sein Amt als Sportwart abgeben, das er seit dem Jahr 2000 ausübt. Vorher war er seit 1994 Turnwart gewesen; zusätzlich hatte er zehn Jahre lang als Sportabzeichen-Obmann amtiert.

Martina Brüning wird weiterhin Sportabzeichen-Abnehmerin bleiben und die Aerobic-Sparte leiten. „Außerdem sind wir ja nicht weg“, sagt sie.

Weg war Martina Brüning eigentlich nie. Sie ist auf dem Bauernhof ihrer Eltern an der südlichen Niedernstraße in Schweierfeld aufgewachsen, den sie zusammen mit ihrem Mann Wolfgang bewirtschaftet. Dem TuS gehört sie seit dem 1. Januar 1975 an; damals war sie von ihren Eltern für das Kinderturnen angemeldet worden.

Als sie dafür zu alt wurde, blieb sie dem TuS zunächst fern, kam aber 1986 als 20-Jährige wieder, um an der neuen Jazztanzgruppe Elan unter der Leitung von Karin Heidemann teilzunehmen. Diese Gruppe – sie bestand aus bis zu 30 jungen Frauen – übte Tänze ein und verwob sie mit Geschichten, so dass sie anschließend in Shows – den legendären Elan-Abenden – in der alten Turnhalle aufgeführt wurden. Eine Show Mitte der 90er Jahre hieß „Lindenstraße“. Damit war selbstverständlich nicht die Fernsehserie gemeint, sondern die gleichnamige Hauptstraße in Schwei, und in der Show kamen ihre wichtigsten Anlieger – von Möbel Ostendorf über das Kaufhaus Oeltjen bis zur Werkstatt von Felix Diers – vor.

Seit 1993 besuchte sie zudem mit ihrem ältesten Sohn Vincent, damals drei, das Mutter-Kind-Turnen, dessen Leitung sie 1994 übernahm. Dazu beschloss sie, zusammen mit Bettina Templin einen Übungsleiter-Lehrgang zu absolvieren. Es war nicht ihr letzter.

Bis 2004 blieb sie Leiterin – so lange waren ihre Kinder Philipp, Jahrgang 1993, und Lukas, Jahrgang 1996, in der Gruppe. Schon seit 1999 war sie in der neuen Aerobic-Gruppe aktiv; auch dafür hatte sie – zusammen mit Gaby Gollenstede, jetzt Koopmann – , einen Übungsleiterschein gemacht. „Und ich bin fremdgegangen“, sagt Martina Brüning verschmitzt – bei einem anderen Verein nämlich, der schon Aerobic anbot, bevor der TuS es tat. 2004 übernahm sie die Leitung.

Schon 2002 wurde sie Leiterin der Walking-/Nordic-Walking-Gruppe. Ebenfalls 2002 wurde sie stellvertretende Vorsitzende, 2010 Vorsitzende. 2006 erreichte sie ihre zweite Lizenzstufe im Bereich Gesundheitssport mit Herz-Kreislauf-Training plus Haltung und Bewegung, später folgte die Lizenzstufe Prävention.

„Ein großes Wir-Gefühl“

2008 begann endlich der Bau der neuen Sporthalle, den der Verein schon 1996 bei der Gemeinde beantragt hatte. Innerhalb von zwei Jahren entstand die Halle mit unglaublich viel Eigenleistung vor allem im Innenausbau mit Maler-, Zimmerer- und Elektroarbeiten. „Das hat ein großes Wir-Gefühl hervorgerufen“, sagt Martina Brüning.

Ihre drei Söhne sind dem Fußball-Fieber verfallen und legen im TuS nur noch die Sportabzeichen ab.

Schon seit dem vergangenen Herbst bereiten sich Martina und Wolfgang Brüning auf die Zeit ohne Vorstandsämter im TuS vor – mit dem wohl schönsten Sport, den ein Paar gemeinsam ausüben kann: Tanzen.