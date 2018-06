Sportfest mit Schatzsuche

Schwei In neuer Form veranstaltet der TuS Schwei am Sonnabend, 23. Juni, sein Dorfsportfest. Erstmals ist es möglich, an diesem einen Tag die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen komplett zu erfüllen, teilt Jasmin Brunken mit, die Pressewartin des TuS.

Los geht‘s um 10.30 Uhr an der neuen Sporthalle mit den Ausdauerdisziplinen: 20 Kilometer Radfahren, 3-Kilometer-Lauf, 800-Meter-Lauf oder 7,5 Kilometer Walking. Alle Teilnehmer bekommen anschließend ein kostenloses Mittagessen; dazu ist eine Anmeldung bei Silvia Hommers unter Telefon 04737/1211 erforderlich.

Das Sportfest samt Werferdreikampf beginnt um 13.30 Uhr an der neuen Sporthalle mit der Anmeldung. Nachmittags werden auch alle Nicht-Ausdauer-Disziplinen des Sportabzeichens abgenommen. Teilnehmen darf jeder ab sechs Jahre, der schwimmen kann. Neueinsteiger sind ebenso willkommen wie Nichtmitglieder.

Kinder bis fünf Jahre dürfen sich ab 15.30 Uhr bei einem Piratenabzeichen samt Schatzsuche bewähren.