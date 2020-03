Gewinnsparen: Geld für Spielhaus, Schulzeitung und Tafel

Seefeld Ein warmer Regen im kühlen März: Darüber freuten sich 16 Vereine aus der nördlichen und mittleren Wesermarsch. Insgesamt 14 700 Euro, die sie in sinnvolle Projekte investieren können, sind ihnen im Café des Kulturzentrums Seefelder Mühle übergeben worden.

Das Geld stammt aus den alljährlichen Reinerträgen des Gewinnsparens der Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham. Seit mittlerweile 67 Jahren fließt das Geld in gemeinnützige, kulturelle und soziale Projekte und Institutionen. Sechsmal gehörten Vertreter aus Stadland zu den Empfängern.

Schecks gingen an diese Empfänger in der Wesermarsch:

• 1250 Euro kann die Dorfgemeinschaft Reitland in neues Mobiliar für ihre Schutzhütte investieren,

• 1000 Euro bekommt der TuS Schwei für den Kauf von Pilates-Rollen und einer Niedersprungmatte,

• 900 Euro fließen an den Förderverein der Kindertagesstätte Traumland Seefeld für die Anschaffung eines Spielhauses auf dem Außengelände,

• weitere 900 Euro bekommt der Schützenverein Reitland für die technische Aufrüstung seiner neuen Schießanlage,

• ebenfalls 900 Euro überweist die Bank an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Seefeld für die Anschaffung einer Übungspuppe,

• 500 Euro gehen an den Förderverein der Grundschule Schwei für die Herausgabe einer Schulzeitung,

• 1000 Euro bekommt die Musikvereinigung Schweiburg für den Kauf von Notenständern und Notenbüchern,

• 1500 Euro kann die Jugendhilfe Wesermarsch mit Sitz in Nordenham in ihren laufenden Betrieb investieren,

• 1250 Euro fördern den laufenden Betrieb der Nordenhamer Tafel,

• weitere 1250 Euro kommen dem Förderverein des evangelischen Kindergartens Pusteblume in Nordenham für die Einrichtung eines Entspannungs- und Schlafraums zugute,

• 1000 Euro gehen an die Esenshammer Spielschar für die Instandsetzung ihrer mobilen Bühne,

• ebenfalls 1000 Euro ermöglichen der Ortsgruppe Nordenham des Naturschutzbundes (Nabu) die Anschaffung von Ferngläsern für die Jugendgruppe,

• für 750 Euro kann der Förderverein der Grundschule Atens weitere Spielgeräte für den Schulhof kaufen,

• 500 Euro bekommt die Box-Abteilung des Sportvereins Nordenham für den Ersatz von defektem Übungsmaterial,

• ebenfalls 500 Euro ermöglichen der Straffälligenhilfe für den Landkreis Wesermarsch die Anschaffung von Büchern und

• weitere 500 Euro erfreuen den Klootschießer-Landesverband Oldenburg. Er kann von dem Geld neue Klootkugeln kaufen.

Die Vertriebsmitarbeiterin Klaudia Bluhm und die Filialleiter Bastian Strathmann und Holger Kathmann überreichten die symbolischen Schecks an die 16 Empfänger. Die Lotterie ist eine Kombination aus sparen, gewinnen und helfen. Ein Los kostet 5 Euro; 4 Euro werden gespart, der fünfte Euro fließt in die Lotterie.

Alles in allem hat die Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham in ihrem Geschäftsgebiet diesmal die Gesamtsumme von 74 403 Euro verteilt. Dabei berücksichtigte sie insgesamt 65 Vereine und Institutionen von der Friesischen Wehde über Varel bis nach Nordenham.