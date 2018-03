Seefeld Auf den Straßen in und um Seefeld ist in diesem Frühjahr mit einem erhöhten Aufkommen von Friesensportlern zu rechnen. Denn der Klootschießer- und Boßelverein Seefeld richtet Meisterschaften auf Kreis- und Landesebene aus.

Während der Jahreshauptversammlung in der Landgaststätte Seefelder Schaart sind diese Wettkämpfe jetzt vorbereitet worden. Los geht‘s am Sonnabend, 24. März, mit dem Pokalwerfen der Jugend und der Altersklassen III und V auf Kreisebene. Die Altersklassen II und IV sind am Sonnabend, 14. April, dran und die Altersklasse I am Sonntag, 15. April. Am Sonnabend, 21., und am Sonntag, 22. April, werden die Landesmeisterschaften der Mannschaften in Seefeld entschieden.

Ende Mai werden in Seefeld die Einzelmeisterschaften des Klootschießerkreises I Butjadingen ausgetragen: am Freitag, 25. Mai, mit der Eisenkugel sowie am Sonnabend, 26. Mai, und am Sonntag, 27. Mai, mit Gummi- und Pockholzkugel.

Das Finale findet Mitte Juni mit den Kreismeisterschaften im Friesischen Fünfkampf statt: am Sonnabend, 16., und am Sonntag, 17. Juni.

Bei den Vorstandswahlen wurde der Erste Vorsitzende Gerhard Hochheiden bestätigt, Zweiter Vorsitzender bleibt Tim Spiekermann. Kassenwart ist Kris Albertzard, 1. Schriftführerin ist Ingrid Gertjegerdes, 1. Boßelwart Gerriet Böning und – er wurde diesmal neu ins Amt gewählt – 2. Boßelwart Stefan Markwart. 1. Boßelwartin bleibt Bianca Diekmann, 2. Boßelwartin Iris Eymers und 3. Boßelwartin Gisela Hochheiden; Fahnenträger bleibt Jürgen Böning. Als Kassenprüfer fungieren Torben Hülstede und Iris Eymers.

Nach Mitteilung des Ersten Vorsitzenden Gerhard Hochheiden zählt der Verein 75 Mitglieder. In diesem Jahr wollen sich die Heimatsportler auch an der Finanzierung der neuen Weihnachtsbeleuchtung in Seefeld beteiligen.