Seefeld Der Schreibtisch des früheren Seefelder Arztes Peter Malinowski war zu groß für den Laster. Aber fast die gesamte übrige Ausstattung der Praxis des 65-Jährigen an der Hauptstraße 34 haben Helfer des Nordenhamer Ortsverbandes der Johanniter am Sonnabend in den Transporter geladen, mit dem sie vorgefahren waren.

Inzwischen lagern medizinisches Gerät und Möbel in der alten Stollhammer Schule, ehe das Material Ende April von einem Konvoi der Johanniter nach Litauen gebracht wird. Vom 27. April bis zum 5. Mai sind acht Helfer in zwei Fahrzeugen – einem geliehenen 40-Tonner und einem VW-Bus – unterwegs.

An Bord haben sie Behandlungsliegen, fahrbare Infusionsständer, Blutdruckmessgeräte, Personen- und Babywaagen, Verbandsmaterial, Medikamente, Aktenschränke aus Blech, Stühle für die Blutabnahme und Spielzeug für die Kinderecke. Lena und Peter Malinowski haben all das verschenkt. Das hätten sie übrigens auch gemacht, wenn sie einen Nachfolger für die Praxis gefunden hätten.

Auch Arztkittel an Bord

„Selbst seine Arztkittel nehmen wir mit nach Litauen“, sagt Rolf Krause, der bei den Nordenhamer Johannitern für Auslandshilfe zuständig ist. Denn auch die werden in der baltischen Republik, die 1991 ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion durchgesetzt hat, dringend gebraucht.

Seit 2004 ist Litauen EU-Mitglied, und die größeren Städte haben durchaus europäisches Niveau, sagt Rolf Krause. „Aber auf dem Land sieht es aus wie bei uns 1945.“ So gibt es in vielen Dörfern keinen Arzt, berichtet der 76-jährige Nordenhamer. Stattdessen fährt ein Arzt pro Woche 10 bis 15 Dörfer ab und behandelt die Patienten in einem Arztzimmer im jeweiligen Dorfgemeinschaftshaus. Die meisten dieser Zimmer sind spartanisch ausgestattet, sagt Rolf Krause.

Ärzte wandern aus

Umso mehr werden sich die Einwohner der zwei Dörfer freuen, denen die Johanniter Teile der Arztpraxis bringen. Zunächst geht es nach Panemunis 60 Kilometer vor der Grenze zu Weißrussland, das die Johanniter schon seit drei Jahren mit Hilfsgütern beliefern. Dieser Transport in das Dorf, das so groß ist wie Rodenkirchen, soll der letzte sein. Dann kommt Rokiskis dran, das noch näher an der weißrussischen Grenze liegt.

Außerdem fahren die Johanniter in eine Lungenklinik nach Klaipeda (ehemals Memel) – aber nicht mit Spenden aus Seefeld. Dort kennt Rolf Krause einen Oberarzt, der ihm erzählt hat, dass er 1050 Euro im Monat verdiene. Kein Wunder, dass 75 Prozent aller litauischen Ärzte gleich nach dem Ende ihres Studiums auswandern – etwa nach Deutschland.

• Die Johanniter brauchen noch auf Jahre Spenden für Litauen. Deshalb bietet Vorträge mit Bildern von den Hilfstransporten an. Interessierte erreichen ihn unter Telefon 04731/5518.