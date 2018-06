Ihr Schützenfest

feiern die Seefelder Schützen am übernächsten Wochenende. Los geht‘s am Freitag, 15. Juni, um 19.30 Uhr mit einem Spieleabend im Festzelt. Am Sonnabend, 16. Juni, folgen der Altennachmittag und ab 20 Uhr der Schützenball mit DJ Jörg Thiel. Am Sonntag, 17. Juni, geht es weiter mit dem Königsfrühstück, dem Umzug ab 14.30 Uhr und einem Kaffeenachmittag.