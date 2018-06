WM-Gucken bei der Feuerwehr

Seefeld Die Seefelder Feuerwehr bietet anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft wieder ein gemeinsames Fernsehgucken im Feuerwehrhaus an. Jedes Deutschland-Spiel soll per Beamer auf einer Leinwand gezeigt werden, teilt Anna Lena Albertzard mit, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Brandschützer zuständig ist. Erster Termin ist an diesem Sonntag, 17. Juni, ab 17 Uhr. Auch das Vorrundenspiel am Mittwoch, 27. Juni, ist bei der Feuerwehr zu sehen.

• Das Deutschland-Spiel, das während der Brand-Party zum 90. Geburtstag der Feuerwehr Seefeld am Sonnabend, 23. Juni, im Fernsehen übertragen wird, können die Gäste dieser Feier ebenfalls verfolgen – aber nicht, wie angekündigt, im Festzelt an der Seefelder Mühle, sondern auf dem Festplatz bei der Mühle.

