Sehestedt „Im Winter bekommt er einen neuen Anstrich.“ Marcel Sakowitz, Platzwart im Strandbad Sehestedt, hat für ein Pressefoto den Schlickschlitten an die Wasserkante des Jadebusens gestellt. Und das hat einen guten Grund. „In dieser Sommersaison haben wir mit dem Schickschlitten zwei Wattwanderer retten können, die bei auflaufend Wasser schon bis zur Brust im Watt versunken waren“, sagt Sakowitz im Gespräch mit der NWZ.

• Traumsommer

Am vermutlich letzten Hochsommertag des Jahrs 2018 zieht der Strandwart schon mal eine vorläufige Bilanz zu einer Badesaison, die er vermutlich nicht so schnell vergessen wird. „Das war eine heiße und sehr trockene Geschichte“, sagt Sakowitz und schmunzelt. Das letzte Mal Rasen gemäht habe er im Mai. Das sei im Vorjahr ganz anders gewesen, da sei er ständig mit dem Mäher unterwegs gewesen. Aber dennoch habe das gesamte Strandbadteam gerade in diesem Sommer jede Menge zu tun gehab.

„Es war eine absoluter Traumsommer, und wir können schon jetzt sagen, dass wir einen absoluten Rekordbesuch hatten“, sagt Sakowitz. Rekorde gab es auch bei den Temperaturen.

Bei einer routinemäßigen Wasserprobe im Juli wurde im Jadebusen eine Wassertemperatur von 34,2 Grad Celsius gemessen.

Die durchschnittliche Wassertemperatur habe in den Monaten Juli und August um die 29 Grad Celsius gelegen, weil das trocken liegende Watt zuvor von der Sonneneinstrahlung enorm erhitzt worden sei.

Der Traumsommer hat dazu geführt, dass das Strandbad restlos ausgebucht war. Die 220 festen Stellplätze sind jedes Jahr heiß begeht. Und auch die 20 Kurzurlauberplätze waren an allen Tagen komplett belegt.

• Neue Zufahrt

Unterdessen geht die Badesaison nun langsam zu Ende. „Der Abbau des Strandbades beginnt am Montag, 10. September. Am Sonnabend, 15. September, muss alles abgeräumt sein, weil danach die Auffahrten zum Strandbad neu gemacht werden. Das ist auch im Sinne des Küstenschutzes notwendig“, sagt Sakowitz.

Zur Erinnerung: Das neue Deckwerk des Strandbades war pünktlich zum 15. Juni dieses Jahres fertiggestellt worden. Die Badesaison 2019 im Strandbad wird am 1. Mai eröffnet.